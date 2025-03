Restricciones Navidad Galicia: cierre hasta Reyes y límite en las reuniones a una unidad familiar

En la cuenta atrás para la celebración de la Navidad, las recomendaciones son claras. El Covid no entiende de celebraciones familiares, y cualquier desliz en una de estas reuniones puede resultar fatal. Lo resumió este miércoles el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, antes de exponer el plan de la Xunta para las fiestas: « Son las últimas Navidades sin la vacuna, así que no lo echemos ahora todo por la borda» . Sus palabras se enmarcan en un escenario de máxima fragilidad, con una tendencia sostenida pero creciente que ya eleva el número reproductivo por encima del 1, pese a que Galicia sigue estando por debajo de la media española en cuanto a incidencia acumulada del virus (85 casos a 7 días). La tasa de positividad de las PCR también sigue lejos del 10 por ciento estatal y se aproxima a la recomendación de la OMS para mantener la epidemia bajo control (5,75 por ciento), pero la cifra de fallecidos en esta segunda ola ya supera a los muertos en la primera (704 frente a 619) y la situación en algunas localidades —caso de la capital gallega— es muy preocupante.

Con este panorama sobre la mesa, los integrantes del comité clínico que guía los pasos de la Comunidad en medio de la vorágine del Covid decidieron en su último encuentro extremar las medidas de cara a las Navidades. Habrá cenas, pero limitadas. Las familias se reencontrarán, pero con «sentidiño» . Lo primero, advirtió el conselleiro ayer, es que Galicia permanecerá cerrada perimetralmente desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero . La idea es impedir movimientos por ocio o causas no justificadas, aunque quienes residan fuera sí podrán entrar para estar con su familia. Y en estos encuentros es donde están puestos todos los ojos. Mascarilla, distancia social incluso en la mesa y mucha desinfección son la receta del Gobierno gallego para salir lo más indemnes posible de estas fiestas. Los expertos también subrayan que es importante mantener los comedores aireados todo lo que sea posible y que sea una única persona la que se encargue de poner la mesa. Además, repiten, las cenas no deben prolongarse demasiado tiempo, pese a que la hora del toque de queda pasará de las 23 horas actuales a la 1.30 de la madrugada . En este caso, los cierres perimetrales quedarán anulados para que los familiares puedan desplazarse libremente entre concellos para la cena de Nochebuena y la de Fin de Año. Sobre el carácter de estas medidas, desde el comité reconocen que son requisitos «duros» y que lo siguiente ya sería que los festejos «no se celebrasen». Por eso, apelan a la responsabilidad individual para que la Navidad no se convierta en la antesala de la tercera ola de coronavirus en menos de un año.

En cuanto al número de participantes en cada celebración, la directriz en Galicia será que solo se reúnan los integrantes de una misma unidad familiar. Es decir, aquellos que a diario comparten mesa y techo. La segunda opción, más arriesgada, es que los encuentros tengan lugar entre «dos burbujas familiares» como máximo , y que se mantegan los mismos comensales en Nochebuena y en Fin de Año. Además, y atendiendo a las particularidades de muchos mayores, Sanidad contempla una tercera opción en caso de que esas dos unidades se rompan, y es que entren personas ajenas pero sin llegar a sumar más de seis adultos (los menores de 10 años no cuentan). Para blindar las celebraciones en la medida de lo posible y evitar que el virus se disemine, las autoridades médicas piden que los días previos las relaciones sociales se restrinjan todo lo posible . Además, los estudiantes que se desplacen podrán someterse a pruebas PCR —que se harán en coordinación con las áreas sanitarias—para garantizar sus interacciones en familia.

«Hemos decidido mantener una estricta vigilancia para contener la pandemia y pedimos a la población un esfuerzo adicional en las próximas semanas. Serán unas Navidades distintas con abrazos desde la distancia, pero con esperanza por la llegada de la vacuna. No nos podemos permitir ni un solo gesto que nos haga entrar en una tercera ola de pandemia . La vida de los más frágiles es lo más importante en este momento, tengamos una Navidad distinta y con distancia», manifestaron desde el comité de expertos.

Al margen del diseño de la próximas Navidades, el sanedrín médico también decidió sobre los territorios en los que el virus está teniendo un peor comportamiento, con la capital a cabeza. Sobre Santiago, cerrado perimetralmente y en nivel medio por un repunte en el número de casos que no tiene un origen claro, los expertos esperan que la medida ayude a contener los contagios y «corte la escalada y la tendencia creciente que veníamos observando en los últimos días con el objetivo de salvar las fiestas y la actividad comercial».

La evolución en el resto de ciudades gallegas es favorable , con una ligera tendencia ascendente en Orense y Pontevedra, aunque «nada comparable a la de Santiago». En el otro extremo están localidades como Ribeira, en nivel máximo de alerta tras detectar 80 contagios en dos semanas. En la misma línea están Santa Comba, Rodeiro o A Illa, que vieron incrementado su nivel de limitaciones a causa del despegue en el número de infectados. Y bajo una especial vigilancia quedan las localidades de A Rúa, O Barco y Verín, sobre las que el comité podría decidir en su próxima reunión.