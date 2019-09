SUCESOS El padre de Diana Quer frena la emisión en Ana Rosa del vídeo de la reconstrucción del crimen del Chicle A pesar de que Telecinco había anunciado su difusión este lunes, Juan Carlos Quer ha felicitado a la cadena por cambiar de parecer y ha presentado una denuncia por la filtración de contenido del sumario judicial

Juan Carlos Quer ha frenado este lunes la emisión en «El programa de Ana Rosa» del vídeo de la reconstrucción del crimen de su hija a manos de su autor confeso, José Enrique Abuín «El Chicle». Este material, grabado el pasado junio en las localizaciones donde Abuín reconoció que secuestró y escondió el cadáver de la joven madrileña, forma parte del sumario judicial, que no es de acceso público. A pesar de que el magazine de Telecinco venía anunciando a su audiencia desde la pasada semana que disponía de esta exclusiva informativa, y de que esta mañana avanzó que lo difundiría, la indignada reacción del padre de Diana ha hecho a la cadena cambiar de opinión, por el momento. «El derecho a la información no puede estar por encima del derecho de defensa de mi hija» en el juicio, ha manifestado Quer a ABC.

He solicitado a Tele Cinco que no se difunda el vídeo de la reconstrucción del asesinato de mi hija. El derecho a la información jamás está por encima del derecho a la defensa de mi hija. Este vídeo es parte esencial del procedimiento. Ana Rosa si fuese tu hija no publicarías ??? — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) 9 de septiembre de 2019

Tras publicar este duro tuit, Juan Carlos Quer ha entrado en directo en el programa de Ana Rosa Quintana para justificar su decisión de que no se emitieran las imágenes. Además, a través de sus abogados, Quer ha presentado una denuncia ante la Audiencia Provincial de La Coruña —que a partir del próximo mes de octubre acogerá la vista por el crimen de Diana— para que se investigue el origen de esta filtración, dado que este vídeo aunque no está protegido por el secreto sumarial no es de acceso público salvo para las partes personadas en el proceso.

Según se recoge en el escrito presentado por los padres de Diana, «la revelación de este video resultaría perjudicial para el procedimiento, y concretamente para la formación del jurado prevista para el próximo 28 de septiembre», día en el que se empezará a seleccionar a los hombres y mujeres que deberán deliberar sobre la culpabilidad o inocencia de Abuín.

Honra a Tele Cinco y Ana Rosa su decisión de no divulgar el vídeo de la reconstrucción del asesinato de mi hija Diana.Gracias por su ética reacción.Hemos solicitado a la Audiencia que se investigue y sancione al responsable de la filtración.Diana ya no está, lucho por su memoria. — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) 9 de septiembre de 2019

Investigar la filtración

En su denuncia ante la Audiencia, a la que ha tenido acceso ABC, la familia de Diana solicita al presidente de la Sección Sexta de la Audiencia «que se tomen las medidas legales oportunas tendentes a evitar la revelación en ese medio de comunicación de la reconstrucción de los hechos, acordándose que con carácter inmediato se proceda a la suspensión de la emisión» del vídeo. Esta petición se hace extensiva a otros medios, no solo Telecinco. «Siempre me pronuncio con mucho respeto a las decisiones judiciales, pero ahora sí rogaría a su señoría que se repete la confidencialidad de un procedimiento que debe ser serio y riguroso, cuyos detalles y pruebas solo deben valorarse por quien corresponde, que son el juez y los miembros del tribunal del jurado», ha expresado Quer a este periódico.

Además, el escrito pide al tribunal «que se proceda a la averiguación de la autoría de la filtración de la mencionada grabación, y se prohíba la cesión de la copia de la misma para su dufisión en otra cadena o medio comunicación del grupo empresarial» Mediaset. Juan Carlos Quer ha sentenciado que «quebrantar el deber del secreto de un sumario con este tipo de informaciones se persigue en los tribunales», y es lo que la familia de Diana pretende que se haga.

A poco más de mes y medio para el inicio de la vista, Quer ha expresado su deseo de que «el juicio de Diana no se convierta en un showbusiness otra vez». y ha recordado que mientras duró la investigación por la desaparición de su hija «ella fue objeto de tanta noticia falsa y tanto bulo que es imposible reparar». «No quiero juicios paralelos, no quiero que se trate como si fuera una página más de sucesos, sin respeto al dolor y sensibilidad de una familia».

La batalla por las audiencias, a las puertas de uno de los juicios más mediáticos de este otoño, no ha hecho más que empezar.