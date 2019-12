GALICIA «No existe un español que no piense que el Chicle llevó a Diana a la nave para violarla» El abogado de la familia Quer cree que el veredicto del jurado está suficientemente fundado y deja escaso margen para el más que probable recurso de la defensa de José Enrique Abuín

José Luis Jiménez SEGUIR SANTIAGO Actualizado: 22/12/2019 00:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Chicle, condenado a prisión permanente por el asesinato de Diana Quer

Tras más de dos semanas de intenso juicio, la pena de prisión permanente revisable impuesta al Chicle es un éxito para Pérez Lama y su equipo.

¿Qué sensaciones le quedan tras la sentencia contra Abuín?

Estamos muy satisfechos con el resultado, ha sido un proceso complicado, largo, y que se ha tenido que demostrar de pruebas indiciarias. Para un magistrado profesional esto no supone ningún tipo de problema, pero sí para los miembros de un jurado legos en la materia. Lo hemos conseguido y se le ha hecho justicia a Diana, que es lo que a nosotros nos movía.

Tras su lectura, transmite la impresión de ser un fallo muy minucioso con cuanto detalle se planteó en el juicio

El magistrado ha armado muy bien la sentencia. Es lógico. Él es consciente de que debe solidificar los juicios de inferencia lógica que hicieron los jurados, que para mí fueron ajustados a la racionalidad que se les exige y que no se saltaron ningún paso lógico. Sabe que la prueba indiciaria necesita de un mayor esfuerzo de fundamentación.

¿Cuántos años de prisión efectiva va a tener que cumplir Abuín, en el mejor de los casos?

Sobre eso todavía no hay nada escrito. El juez condena con la permanente revisable por el asesinato tras agresión sexual, pero independientemente a eso añade cuatro años por la detención ilegal. Es un criterio judicial que nos parece perfecto. El modo de aplicación lo veremos cuando la condena se determine firme. La individualización de la pena dependerá del criterio judicial que se aplique, pero yo no sé precisar o matizar cuál es la realidad de esa sanción final subsiguiente de los 4 años. No sé cómo se va a materializar. Va a depender de la doctrina que establezca el Supremo.

¿Va a resarcir económicamente a la familia de Diana

Yo lo dudo mucho. Él lo que tenía es una casa hipotecada y suyo era el 50%. Dudo que eso se vaya a materializar ni creo que tenga intención de hacerlo. Con independencia de que los padres tampoco han puesto mayor énfasis en esta cuestión. Juan Carlos ha dicho q cualquier cosa que salga de este tema será para una fundación en nombre de Diana.

La atenuante reconocida de la confesión. Se especuló con que podría ser el condicionante que impidiera la permanente revisable.

La atenuante de confesión habría sido cualificada si hubiera resultado absolutamente determinante que dijera dónde estaba el cuerpo de la niña para encontrarlo. Pero no lo fue porque la Guardia Civil estaba a 60 metros de esa nave y estaba detrás de Manuel Somoza, a quien Abuín lleva a la nave y enseña el pozo. Tarde o temprano descubrirían el pozo.

¿Le preocupó que el presidente del tribunal devolviera el primer veredicto?

Nosotros solicitamos también la devolución del veredicto, igual que la fiscalía, porque es lógico. Estamos hablando de prueba indiciaria. El jurado está convencido de algunas de las cuestiones pero no lo motivó lo suficiente. Se devolvió el veredicto al entender que debía ser completado. Se hizo correctamente. El jurado lo motivó, y muy bien motivado.

No se reconoció la violación. ¿Era esperable?

No es que no se reconozca, es que el jurado dice que no lo puede demostrar ese extremo. Pero que están seguros, como lo estábamos todos. No existe un español que no piense que a la niña la llevó a la nave para agredirla sexualmente. Cuando Juan Carlos Quer contacta conmigo, una de las primeras cosas que me dice es que Abuín no cogió a su hija para llevarla a misa. ¿Tú asaltas a una chica guapa, la trasladas a otro sitio porque te ve robando gasolina? ¿Por qué la mete en el coche? En el juicio voy demostrando que Diana no muere en A Pobra, y lo sostienen los dos equipos forenses. Diana muere por la brida, y se la coloca al cuello para dominarla. ¿O es que salió con ella de casa? Está muy claro. Alguien le coloca la brida al cuello, le aprieta y tiene los suficientes pocos centímetros para provocar la rotura del hioides. Y ese alguien es el autor material del asesinato. Él dice que es homicidio imprudente, claro, pero evidentemente que no lo era.

La clave del veredicto es la agresión sexual. ¿Es suficientemente sólido acreditarla solo con la desnudez y la imposibilidad de alternativas a que se llevara a Diana a la nave?

Es mi hipótesis desde un inicio. No existe alternativa. Si la lleva a un lugar abandonado, y demuestro que no ha sido asfixiada con los dedos sino con una brida, y aparece totalmente desnuda sin que me puedas plantear una hipótesis alternativa para la desnudez... Su única pretensión era ocultar el cadáver después de haberla forzado. Pero comete errores. Y los paga.

¿Cree que hay margen para un recurso por parte de la defensa?

La defensa no me cabe ninguna duda de que va a interponer recurso. Lo que sucede es que entiendo que el veredicto es bueno, tiene sus bases de razonamientos lógicos. Yo creo que los juicios de inferencia lógicos del jurado en base a prueba indiciaria —aunque hay otras que son de cargo— están sólidamente fundados. Todos ellos llevan a decir que Diana no muere donde él dice, ni la capta donde él dice. Y que la mata con la brida, no con las manos. Y para mí, el doctor Pampín lleva razón en decir que la violó.

¿Cómo vivió el juicio? ¿Qué poso le deja como abogado?

Quiero destacar dos cosas: el extraordinario trabajo de la Guardia Civil y de todas las personas que, como Manuel Somoza, fueron a declarar voluntariamente, a decir honestamente su verdad. El trabajo de los investigadores fue soberbio. Y el de la fiscalía, excepcional. Me queda de esto que fue un trabajo arduo y complicado. Fueron 5.000 folios de instrucción. Muchas horas de grabaciones que tienes que mirar. Tardamos en hacer la reconstrucción de los hecho casi seis horas. Tienes que enfrentarte a declaraciones grabadas, a levantamiento del cadáver, a los 5.000 folios... Cuando te enfrentas a un testigo nunca sabes cómo va a reaccionar. Tienes que acomodar el interrogatorio al testigo, algunos son hostiles, otros saben expresarse mejor o no, cada perito es un mundo. Un juicio así es un trabajo complicado. Aunque desde fuera parezca otra cosa.

«Hay personas muy peligrosas. El Chicle no aparenta lo que es, pero es peligroso para las mujeres»

Por momentos se le vio muy incómodo con la estrategia planteada por su colega de la defensa.

La situación incómoda no era por lo que decía la colega, sino porque unas personas que nos estaban escuchando allí estaban sufriendo, el padre de Diana y Valeria. Juan Carlos es un caballero. Y he visto sufrir a una niña. Más que por lo que decía la defensa, que no me sorprendía en absoluto, lo he pasado mal porque sabía el sufrimiento que pasaban estos familiares. Eso me coloca en una situación de empatía con ellos. Lo han pasado francamente mal. No es por lo que diga o haga mi compañera. Es que reconozco el sufrimiento. Yo tengo hijos y no soy capaz de ponerme en su lugar. Si te intentas poner un poquito nada más en su lugar, cuesta.

Juan Carlos Quer está planteando la ampliación de la permanente revisable a supuestos de violadores en serie y a quienes ocultan el cadáver tras un asesinato. ¿Lo ve necesario?

Prefiero mantenerme un poco al margen. Pertenezco a la asociación Clara Campoamor, cuya presidenta entiende que es necesaria para excepciones como este tipo de casos. Hay personas muy peligrosas, y el Chicle es una persona peligrosa para las mujeres, que no lo dude nadie. Si se escuchó a las psicólogas, que estuvieron brillantes en su exposición, esta persona es un individuo peligroso. No aparenta lo que es. Cuando uno ve todo lo que le pasó a Diana, ve que es una persona verdaderamente peligrosa. Esta pena está en Francia, Italia, Gran Bretaña o Suiza. La presidenta sostiene que esta es una pena disuasoria para quien piense que violar a una niña y matarla después le puede salir gratis. Pero políticamente yo no me meto en el debate de la pena. Está en nuestro Código Penal. Yo soy un mero operador jurídico.

Mirándolo con retrospectiva. De haberse juzgado con este Código Penal, ¿los padres de Asunta habrían sido condenados con la permanente revisable?

Sin duda. Asunta era una menor de edad que estaba bajo su custodia y tutela. Son crímenes excepcionales, realmente duros. La ley tasa estos crímenes como excepcionales. Son casos muy tasados. Es evidente que Asunta era una niña de 12 años, los padres atentan contra su vida, obviamente era de una gravedad extrema. Estoy seguro que les habría caído.