Los trajes de supervivencia de los marineros que pescan en condiciones extremas

«El hecho de haber encontrado a tres personas en un bote salvavidas nos da la esperanza de que otros marineros hayan podido ponerse los trajes de supervivencia, subirse a los botes y salir del barco». Con estas palabras, Brian Owens , del Centro de Rescate de Canadá , dejaba ayer un hilo de esperanza de recuperar con vida a alguno de los marineros desaparecidos tras el naufragio del Villa de Pitanxo en aguas de Terranova (Canadá) , en la que ya es la mayor tragedia de un buque español en los últimos treinta años .

La importancia de este tipo de trajes es, por tanto, crucial para la supervivencia en un entorno tan hostil para el ser humano como son las gélidas aguas del noreste de Canadá . Sin embargo, es necesario que el rescate se produzca lo antes posible ya que las bajas temperaturas causan rápidamente un «shock hipotérmico» que si no es atajado en un breve espacio de tiempo acaba causando la muerte por hipotermia.

Sin embargo, los trajes de supervivencia no son fáciles de poner y requieren un entrenamiento previo. Desde Salvamento Marítimo (Sasemar) inciden en este aspecto, advirtiendo que es «conveniente practicar antes de embarcar». Estos trajes de supervivencia , también llamados trajes de inmersión , reducen la pérdida de calor temporal del náufrago que lo lleve puesto en aguas frías.

Especificaciones técnicas

Según Sasemar , el traje supervivencia o de inmersión «estará confeccionado con materiales impermeables , que pueda desempaquetarse y quedar puesto sin ayuda en no más de dos minutos , habida cuenta toda la indumentaria que además haya de llevar, más un chaleco salvavidas si el traje de inmersión ha de llevarse con éste».

La normativa señala que los buques de carga d eben llevar un traje de inmersión de tamaño adecuado para cada persona a bordo del barco. En palabras de Tania Salgado de Pablos, técnico en el área de supervivencia de Salvamento Marítimo , «hay dos tipos de trajes de inmersión . Por un lado, están los trajes que no son intrínsecamente aislantes , que dan una protección térmica suficiente para que, utilizado durante una hora en una corriente de aguas tranquilas cuya temperatura sea de +5ºC, tras haber saltado al agua el usuario desde una altura de 4,5 metros, la temperatura corporal de este no descienda más de 2º C». El segundo tipo es el traje intrínsecamente aislante, que otorga protección térmica suficiente para que su temperatura no descienda más de 2ºC tras un período de inmersión de seis horas en una corriente de aguas tranquilas cuya temperatura oscile entre 0ºC y +2ºC».

En el caso de los tripulantes del Villa de Pitanxo , el traje de supervivencia que disponían era del segundo tipo, intrínsecamente seco. Sin embargo, hay otros factores que entran en juego a la hora de medir la efectividad de estos trajes. Según Tania Salgado, « depende también del estado físico de la persona que lo utilice en ese momento, cuánta energía haya gastado previamente a la fase de permanencia en el agua».

¿El futuro de los trajes de supervivencia?

La limitación de apenas una hora de protección térmica ha hecho que se investiguen nuevos diseños más técnicos. Desde el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) se está desarrollando un nuevo traje que multiplicaría por tres el tiempo de supervivencia de los náufragos en aguas gélidas. Esta prolongación en el tiempo de resistencia estaría basada en la incorporación de un tipo de grasa de ballena artificial imitando la protección natural que permite a estos cetáceos resistir el intenso frío que impera en las aguas más heladas.