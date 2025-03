«Menos mal que no es vinculante»: el Pleno de Orense pide por 24 votos a 2 que Jácome dimita

El alcalde de Orense vio constatado este viernes que se encuentra solo junto al único concejal que le queda afín dentro de su grupo. Aunque él también constató que no se va a ir. En un pleno que se convirtió por momentos en algo similar a un programa de Telecinco, con amenazas de denuncias y descalificaciones , Gonzalo Pérez Jácome ha perdido dos mociones: por una parte, una en la que le instaban a dimitir (del Bloque) y otra sobre la creación de una comisión de investigación municipal para «esclarecer la financiación de D.O.» (de Cs).

Asimismo, esta segunda moción insta a Jácome a hacer pública su declaración de bienes y a que renuncie a su dedicación exclusiva, y que han apoyado todos los ediles presentes salvo él mismo y su afín, Armando Ojea. Eso quiere decir que ha perdido por 24 votos a 2.

«Menos mal que no es vinculante», ha llegado a expresar Jácome, en unas mociones que se convirtieron por momentos en un debate en el que el regidor opinaba (y a veces, descalificaba) a los oradores mientras iba repartiendo los turnos de palabra.

Al mismo tiempo el PSOE, en voz de su líder, Rafael Rodríguez Villarino, ha reivindicado la marcha del alcalde y la posibilidad de conformar un Gobierno alternativo, «un Ejecutivo proactivo y donde la gente pueda sentirse útil». Villarino situó además la responsabilidad en el presidente de la Diputación, Xosé Manuel Baltar, en el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y en «el agente secreto» Miguel Caride, ex número dos de Jácome, al que el regidor llamó «instigador» y al que acusó de presionar a otros concejales para que no acudiesen al Pleno para tratar de que no hubiese quórum y no se produjese la sustitución dentro del grupo de DO del concejal que dimitió, ya que su sustituto, Telmo Ucha, es afín a Jácome.

Además, Jácome también tuvo para otros dos de los ediles «traidores» , a los que llamó al orden por hablar alto. Contra una de ellas, María Dibuja, llegó a exclamar que «desde que eres una traidora estás vociferando con Manolo en los plenos».

El portavoz del PP y exalcalde, Jesús Vázquez, también ha sido muy crítico con el alcalde, al que ha pedido «explicaciones, ejemplaridad» sobre las cuentas del partido. «No podemos ofrecer lealtad ciega cuando no se puede mantener la confianza. Pedimos que reaccione y haga lo que tenga que hacer», ha subrayado, después de «suspender» el PP temporalmente su pacto de Gobierno con DO . «¿Qué es lo que tengo que hacer?», ha confrontado Jácome. «Devolver la confianza, poner los datos y toda la documentación», ha pedido Vázquez, mientras que el líder de DO ha insistido en que no publicará las cuentas del partido, ya que considera que solo le incumben al propio partido y al Tribunal de Cuentas. Tampoco mostrará los extractos bancarios.

Por otra parte, Jesús Araújo, de Ciudadanos, llegó a afirmar que el primer edil «había creado DO para facturar» y que él ya era consciente cuando estaba en el PP, donde era portavoz, que aquello «no era un partido político al uso, sino una empresa creada por Jácome para adquirir poder. Este hombre defraudó a los que le votaron, cuando ofreció en campaña un producto y al día siguiente cogió el camino contrario», apoyándose en Baltar, al que afirmó en múltiples ocasiones que quería echar, para llegar a ser alcalde, a cambio de darle el gobierno provincial al PP.

Por último, por parte del BNG ha intervenido Luís Seara, que también ha señalado al PP y a Baltar y ha calificado la situación como un «hecho tan insólito como grave : insólito porque no es habitual que los compañeros del alcalde lo denuncien ante la Fiscalía, y grave porque afecta al Gobierno del Concello, que vive en la parálisis desde hace cinco años».

Jácome en sus réplicas ha reclamado la presunción de inocencia y ha hablado de la «carga de la prueba»: son los que acusan los que tienen que demostrar que hay algo irregular, y no él el que demuestre que no lo hay, ha explicado . «Es el colmo que te digan 'demuestra que no violaste a alguien'», ha defendido Jácome, quien se ha mostrado «tranquilo». Además, ha señalado a los críticos de su grupo por no dimitir, a su juicio, para «sostener la trama del PP» y garantizar que Baltar no pierde la Diputación.