El ‘gonzalista’ Villarino derrota en las primarias de Orense al aparato del PSdeG

Rafael Rodríguez Villarino se impuso este domingo con claridad en las primarias del PSdeG en Orense al alcalde de O Barco de Valdeorras, Alfredo García, y revalida por otros cuatro años su cargo como secretario general provincial. En una lectura más amplia, le dio oxígeno al ‘gonzalismo’ en sus horas más bajas, con el exlíder Gonzalo Caballero arrinconado en el Parlamento de O Hórreo, al imponerse al candidato del aparato que encabeza el secretario general, Valentín González Formoso.

Villarino logró 709 votos, por 516 de García, según el recuento provisional. Fue una victoria contundente, con más del 57% de los apoyos, y una participación del 79% (1.239 votos; con ocho en blanco y seis nulos). En la capital, en la ciudad de As Burgas, Villarino obtuvo 330 votos, por 240 del regidor de O Barco. En las primarias autonómicas, la victoria en la provincia, aunque insuficiente en el cómputo global, fue para Caballero, con un 54,3% de los votos, frente al 44,5% de Formoso. Este, no obstante, se impuso en la capital, con algo más del 52% de los apoyos.

Tras felicitar al otro contendiente, Villarino sacó pecho: «La militancia acaba de demostrar, tanto en la ciudad como en la provincia, de forma incontestable, que apoya el modelo de partido de estos últimos cuatro años », con la «misma proporción» de apoyos para su candidatura en capital y provincia. Un partido al que ve «fuerte y cohesionado». « Es indiscutible que el modelo está apoyado, el partido está unido », volvió a reivindicar en una valoración 'en caliente' ante la prensa.

«Por supuesto, el máximo posible», afirmó cuando se le preguntó si integrará en su proyecto a la candidatura rival. Prometió que el partido en Orense, con él a los mandos, será «generoso y altruista». Y remachó: « Nuestros enemigos no están en este partido , nuestros enemigos están al frente de la Diputación de Orense y al frente del Concello de Orense».

« Poco que decir », comenzó su breve valoración ante los medios el candidato derrotado, justo después de felicitar al vencedor, porque «lo cortés no quita lo valiente». «Nada que decir, nosotros hemos perdido, perdimos completamente», asumió García, quien entendía que la militancia había dicho, en las urnas, que « les gusta cómo está el partido » y que «preferían seguir siendo dirigidos por los actuales dirigentes».

« La vida sigue, el partido sigue », añadió un resignado García. «El partido no son dos personas, no es una persona en concreto. No se detiene, continúa. Y espero que continúe por el buen camino. Espero que las primarias sean por el bien de todos», abundó en una escueta intervención. Adicionalmente se le preguntó por una eventual integración y replicó que « la integración la hace siempre el que gana; vamos a esperar a qué se hace, qué se propone y qué se pone sobre la mesa», para añadir que no tenía más información al respecto.

Caballero acudió con presteza a las redes sociales, nada más ser informado del resultado, para trasladar sus felicitaciones a Villarino por el «apoyo mayoritario de la militancia», que permitirá «seguir avanzando en esta provincia».

Quero trasladar os meus parabéns a @RafaRVillarino_ por ser reelixido secretario xeral do PSdeG provincial de Ourense co apoio maioritario da militancia, para seguir avanzando nesta provincia. Tamén quero amosar o meu recoñecemento a un gran alcalde como é Alfredo García. — Gonzalo Caballero (@G_Caballero_M) January 23, 2022

Algo más tarde, Formoso abogó, también en Twitter, por «todos juntos» , trabajar por el «objetivo común de obtener la confianza de la ciudadanía para cambiar Galicia».

Parabéns a @RafaRVillarino_ pola súa victoria nas primarias do @PSdeGdeOurense. Felicidades tamén a Alfredo García pola súa campaña propositiva e en positivo.



Agora, todos xuntos, traballemos polo obxectivo común de obter a confianza da cidadanía para cambiar Galicia. — Valentín González Formoso (@VGFormoso_PSOE) January 23, 2022

Pontevedra no votó

El calendario marcaba que este domingo también votara en primarias la militancia de Pontevedra, pero no se llegaron a sacar siquiera las urnas tras la fumata blanca, a mediados de la semana pasada, entre David Regades, hombre de Abel Caballero, que sigue cuatro años como secretario general provincial, y la diputada ‘gonzalista’ Paloma Castro. Ambos sellaron un acuerdo al igual que un par de días antes lo habían alcanzado José Tomé y Xosé María Arias en Lugo, lo que dejó muy descafeinado el proceso de renovación del poder provincial. En menos de 48 horas, la mitad de las primarias quedaban desconvocadas.

«El acuerdo fue sencillo porque todos somos compañeros y compartimos visión del mundo y pasión por nuestras siglas. Salimos reforzados », proclamaba Regades. «Trabajaremos por una estructura provincial fuerte, donde todas y todos tengamos espacio», sumaba Castro. En Lugo, el PSdeG celebraba que, al haber aceptado Arias la vicesecretaría, se hacía posible «un consenso que garantiza la unidad y fortalece el partido , y que responde a la sensibilidad mayoritaria dentro de la militancia de la provincia, de que no hubiera proceso de votación y se lograra la integración como la mejor fórmula».

Por ahora, al socialismo gallego ya solo le queda una llamada a las urnas . Será el próximo domingo, con la secretaría general coruñesa en liza . La mano ganadora apunta a Bernardo Fernández, alcalde de Pontedeume y delfín de Formoso, con quien ejerce de portavoz en la Diputación. Del otro lado, en la provincia del secretario general del PSdeG, otra diputada afín a Caballero, Noa Díaz.