PP Feijóo rebate los «augurios»: «No déis ningún Ayuntamiento por perdido»

Afirmaba ayer Alberto Núñez Feijóo en estas mismas páginas, en una amplia entrevista:«Lo peor que podemos hacer es ponernos nerviosos». Y el mismo día a media tarde, en el Parador de Baiona, mientras fuera caía el sol a plomo, a casi 30 grados, se afanó en dar ejemplo frente a las «encuestas», los «augurios» y los «pronósticos». Sin chaqueta, ligeramente arremangado, pues en el salón Monterreal, que se quedó pequeño, no corría precisamente la brisa, lanzó un mensaje de optimismo:«Os digo que podemos vencer. No hay que dar nada por perdido pero tampoco nada por ganado. No se puede dar ningún Ayuntamiento ni ciudad por perdido. Y la mayoría podemos ganarlos si nos unimos en torno al voto moderado, reformista y de centro que tiene y ha tenido y siempre defenderá el PPdeG». No quedó ahí la arenga de Feijóo:«Tenemos que decir a todos los que no quieren alcaldes del PSOE con los nacionalistas y las Mareas de Podemos, a los que no quieren alcaldías tripartitas y cuatripartitas, que si unen el voto en torno a una alcaldía sólida y única, con un equipo de gestión, en torno al PP, si unimos ese voto tendremos un alcalde exclusivamente a disposición de los vecinos, y no a disposición de sus socios. Podemos ganar también en la mayoría de las ciudades si nos juntamos en las urnas», aglutinando un voto que «se dispersó en las generales».

Si se repite ese escenario, advirtió a renglón seguido, «muchísimos ciudadanos tendrán un alcalde o alcaldesa que no querían tener. Si nos unimos votando al PP, tendremos el alcalde o alcaldesa que queremos tener». Una reflexión que, subrayó, es «lo más importante que podemos decir» ante las «elecciones municipales». Unos comicios condicionados por el doloroso recuerdo de los anteriores comicios, que el jefe de filas de los populares gallegos quiere que sirva de lección ante el «error evidente de dividir el voto del centro y la derecha», y también de acicate. «Tuvimos una noche electoral decepcionada el pasado 28-A. Estoy convencido de que la gente en Galicia es muy inteligente. Una y no más. La decepción del 28 de abril acabó y ahora tocan alegrías el 26 de mayo», vaticinó el jefe de filas del PPdeG.

Para cambiar el llanto por sonrisas, no hay más que una receta, cuyos ingredientes no por conocidos de sobra dejarán de vertebrar todos y cada uno de los discursos de Feijóo. Y ayer Baiona, primera escala de un domingo con paradas después en Tui y Marín, no fue excepción. Tanto la «experiencia» como las «encuestas», recordó, «nos ha dicho que si dividimos, perdemos y perderemos. También nos dicen que si nos unimos, podemos ganar y ganaremos». «Un voto amplio, responsable y único alrededor del PP» frente al socialismo y sus socios. La idea-fuerza a la que regresa una y otra vez.

Sin alcaldes de Cs y Vox

Porque la alternativa, la atomización del centro-derecha, deja resultados de sobra conocidos. Y optar por Ciudadanos o Vox, enfatizó Feijóo, es optar por un voto que no deja huella en las instituciones. «Estoy absolutamente convencido de que no habrá un solo alcalde o acladesa de Ciudadanos en Galicia», como tampoco de «Vox», anticipó el líder del PPdeG. El voto a estos partidos, amplió, solo «va a conseguir» que alcancen el bastón de mando alcaldes de PSOE, Mareas y BNG.

Feijóo arropó al actual alcalde y candidato, Ángel Rodal Almuiña, junto al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, el anterior regidor y a la sazón primo de Rodal. Ayer, en casa, era simplemente «Sito». Casi uno más de esos a los que pidió el jefe que fueran «casa por casa a pedirle el voto a los vecinos». «No se puede dar ningun concello por perdido», repitió Feijóo. «En Baiona vamos a ganar pero necesitamos ganar con contundencia». La misma que espera lograr en toda Galicia.