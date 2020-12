Entrevista al presidente de la Xunta Feijóo: «Lo que está en cuestión no es la Monarquía, sino la unidad de España» Lamenta que el Gobierno esté «de comentarista» mientras las Comunidades gestionan la pandemia, y sitúa al PP «como la única alternativa» posible, sin contar con Vox como posible socio

La agenda del presidente de la Xunta es imposible de llevar en hora. Por eso, para atender a ABC este pasado viernes plantó a Pablo Casado en una comida en La Coruña, antes de compartir con él un acto en la ciudad. Ciento y pocos días después de iniciar su cuarto mandato al frente de Galicia, se reafirma en que el Gobierno central se ha desentendido de la gestión de la pandemia, disfruta de la crispación política y la deriva del país pone en riesgo su misma unidad bajo pretextos falsos de Monarquía o república.

¿Cómo lleva la «cogobernanza» de esta segunda ola con el Gobierno?

Estamos gestionando la pandemia sin legislación sanitaria, con un Gobierno que se apunta a dar buenas noticias pero se ha desentendido de la gestión en su totalidad. No solamente de la gestión sanitaria, sino de los criterios de los ámbitos comerciales, hoteleros, la hostelería. Gestionamos una pandemia los presidentes autonómicos y el Gobierno central hace de comentarista.

¿Va a haber 17 navidades distintas en España? ¿Cómo se explica esto?

Va a haber 17 navidades parecidas. La explicación es que no se puede dictar cómo van a ser las navidades a finales de noviembre o principios de diciembre. Cuando esto se fija faltaba un mes. En una pandemia, un mes es un mundo. Probablemente nos hayamos equivocado en el Consejo Interterritorial al determinar disposiciones cuando faltaba un mes para las fiestas. Este creo que es el mayor problema de confusión que se ha generado. Todas las comunidades autónomas están actuando con mucho rigor, tomando decisiones con una semana de antelación. Si analizas las aguas residuales de una ciudad y la tendencia es al alza, es que hay coronavirus y te va a dar positivo muy rápido. Si la tendencia es a la baja, aunque no lo señale el marcador, sabes que en los próximos días va a ir bajando. Estas cosas se analizan semanalmente. Lamentablemente, una pandemia sin ningún tratamiento y vacuna es así.

¿Cree que se debe investigar judicialmente la gestión de la pandemia del Gobierno y las comunidades?

El Tribunal Supremo ha dicho claramente que si hay querellas sobre determinada gestión de la pandemia, no pueden de un plumazo sobreseerse todas. Lo lógico es estudiar las querellas con rigor. Me parece normal. Los jueces tomarán decisiones en función del contexto. No es lo mismo la actuación por falta de medios en la primera semana de la primera ola que en esta segunda ola, donde ya no se puede alegar falta de medios. Cuando hablamos de la vida o de la salud de los ciudadanos, el Estado de Derecho debe actuar.

¿Cómo va a ser el Xacobeo del Covid? ¿Podrán alargarlo como querían hasta mediados de 2022?

Esta semana [por la pasada] tomamos un acuerdo del que me siento muy orgulloso, espero que funcione. Vamos a licitar un seguro para todos los peregrinos y visitantes, que pernocten en hoteles y apartamentos turísticos, frente al Covid. Les aseguramos las pruebas, el tratamiento hospitalario en su caso, y si son confinados, les financiamos su estancia durante los 10-12 días de cuarentena que tengan que estar en un hotel. El objetivo es decir: «Venga usted, que este es uno de los territorios más seguros de la UE». Si viene y tiene algún inconveniente sanitario, «no se preocupe, nosotros se lo cubrimos». Espero tener el compromiso y la complicidad de la Iglesia para ampliar el Xacobeo hasta el primer semestre de 2022. Espero que alcancemos un grado de inmunización muy alto y podamos tener un Xacobeo potente. Este Año Santo va a ser distinto a otros pero especial, habrá mucha gente que este último año haya vivido momentos muy intensos, con mucha reflexión. Creo que merece la pena acabar esa reflexión haciendo el Camino de Santiago.

Armonización fiscal. Usted en alguna ocasión ha criticado que Madrid hace dumping fiscal. No debe de ver con malos ojos que se puedan limitar estas prácticas.

Creo en la unidad de mercado, creo que España es un país mediano tirando a pequeño dentro del concierto mundial. Estamos por debajo de los 48 millones de ciudadanos. Creo también en la autonomía política, administrativa, financiera y fiscal. Dentro de ese marco nos debemos de mover. Sentarse para dialogar para las distintas presiones fiscales de los territorios que conformamos España me parece muy saludable. Mantener la autonomía fiscal en las comunidades autónomas que no piden dinero al Gobierno para llegar a fin de mes, cumplen los criterios de déficit público, pagan a proveedores y sus haciendas son solventes, su horquilla fiscal debería ser superior. Ese es el contexto. Ahora bien, si la propuesta de «armonización fiscal» es una propuesta de subida de impuestos y la protagoniza un partido independentista como ERC… Si después de todo el esfuerzo de consolidación fiscal que hemos hecho estos diez años en Galicia resulta que ERC y el PSOE le va a decir al 99,9% de los gallegos que paguen el impuesto de sucesiones cuando nos costó mucho vivir sin él, o que incrementemos nuestra tarifa de la renta cuando es baja para las rentas medias y bajas, comprenderá que esto es romper el marco de los principios a los que me refería anteriormente. La subida de impuestos es ir en contra de la responsabilidad fiscal. Madrid, Andalucía y Galicia son comunidades autónomas que han cumplido en los últimos años el déficit, la regla de gasto, etc. Lo lógico es que tengamos más autonomía fiscal.

A todo esto, ¿entiende la estrategia de confrontación constante de Díaz Ayuso con el Gobierno de España? ¿Es beneficiosa para Madrid?

No sé quién confronta. Me da la sensación de que el Gobierno de España parece que le molesta la autonomía de la Comunidad de Madrid. A mí las confrontaciones no me gustan. También es verdad que en el Gobierno no ha habido nunca partidos tan especialistas en confrontación como ahora. El socio del PSOE nació de un movimiento que consistía en acampar en las plazas de las ciudades en contra del Gobierno del PSOE. Aquel Podemos que se manifestó y que levantó la bandera de la indignación contra la política de la época es el mismo partido que está gobernando contra los que se manifestaban el 15-M. Son partidos que conocen muy bien la crispación, que han llegado al poder gracias a la crispación. ERC y Bildu viven de la crispación que generan en Cataluña y País Vasco contra el resto de los españoles. La crispación viene de serie en el Gobierno y sus socios parlamentarios.

Un consejero castellano-leonés se puso a hablar catalán estos días para ver si así recibían dinero extra desde el Estado. ¿Usted tiene previsto aprender?

Yo respeto mucho el catalán, es una de las riquezas lingüísticas de España. Es una cierta manera de acreditar que, efectivamente, si usted es de ERC o de JxC tiene más posibilidades que si es del partido mayoritario de la oposición, o si incluso en su comunidad autónoma le eligen presidente regional pero no tiene la regalía de ser independentista o nacionalista.

Galicia pidió gestionar el Ingreso Mínimo Vital y se le ha negado. A Cataluña sí se le va a conceder. ¿Le han explicado por qué?

No. La explicación es el hilo conductor de esta legislatura: incentivar la asimetría y el privilegio. Lo ha sido así desde el principio, en las únicas cuentas que aprobó el Gobierno de España, en lo que usted refiere, en la Ley de educación… En España no se puede hacer nada si ERC o Bildu no están de acuerdo. Esto no había ocurrido en 40 años. Nunca hubo un presidente del Gobierno que dependiera, pactara y siguiera las indicaciones de ERC, Bildu y de un partido populista como Podemos. La iniciativa política en España es de Podemos, ERC y Bildu. Esa es una coalición. Y de ella, una parte está en el Gobierno. Y el presidente del Gobierno se siente cómodo, a veces muy identificado, con lo que decide esa coalición.

Usted ha sido partidario de forjar una «gran coalición» con el PSOE para evitar precisamente la «fórmula Frankenstein». ¿Sigue creyendo que es posible?

Ese nombre se lo puso Rubalcaba. Y además se opuso a esa fórmula, como se oponen a ella los socialistas con visión de estado. Yo propuse ofrecerle a Sánchez lo mismo que Rajoy le ofreció a Sánchez: pacto de gobierno, pacto de legislatura o coalición de gobierno. Sánchez en la segunda vuelta, después de engañarnos diciendo que había que votar dos veces porque nunca gobernaría con Podemos y a las 48 horas firmaba con ellos su coalición, en ese momento, para intentar pararlo, fui partidario de proponer un pacto de legislatura con el PP. Lo volvería a hacer. Hubo una segunda oportunidad cuando comenzó la pandemia. Sánchez debería haber reflexionado y decir que la gestión de la pandemia, y la gestión económica post-pandemia es incompatible con Podemos, Bildu y ERC, y ofrecerle al PP un pacto de legislatura para tener un Gobierno homologable al resto de países de la UE. No lo ha hecho. Ni la primera ni la segunda vez. Creo que es bueno para España un Gobierno de concentración en un momento post-pandemia porque la situación es mala. Lo cual no significa que esté absolutamente convencido de que Pedro Sánchez nunca lo hará. Y no lo ha hecho porque no quiere hacerlo, su modelo es el de Podemos, ERC y Bildu.

El Rey Juan Carlos ha decidido no volver a España por Navidad. ¿Entendió usted su marcha? ¿Cree que se dan las condiciones para volver?

Sobre las decisiones que adopta el Rey emérito no me corresponde hacer comentarios. Sobre sus hechos, sí. Sobre su aportación a la España democrática, sí. El comportamiento de Juan Carlos I es que cuando tuvo que decidir, decidió siempre en favor de la libertad, del pacto, del consenso y de la constitución. Han sido 40 años muy útiles. Gracias a los planteamientos del Rey de España tenemos en el Gobierno a un partido que de forma directa quiere acabar con la Monarquía, y tenemos en el Parlamento a partidos independentistas que quieren acabar con la nación española. Hablamos de un Rey que supo entender que la Monarquía constitucional tenía unas competencias y el Parlamento es el que representa a la soberanía popular. Ha sido el mejor ministro de Exteriores de España en los últimos 40 años. Cualquier ciudadano que quiera hacer algo de justicia debe ponderarla y no olvidarla. Sobre la situación fiscal del Rey emérito, es la Agencia Tributaria la que debe pronunciarse.

¿Peligra nuestro actual modelo constitucional de Monarquía parlamentaria?

Nunca estuvo tan en cuestión en 40 años. Ningún presidente del Gobierno flirteó con los partidos que quieren claramente no destruir la Monarquía constitucional, sino destruir la Constitución y el Estado de las Autonomías. ¿Cómo no se va a aceptar que haya personas republicanas y monárquicas? Por supuesto, es válido. Lo que está aquí en cuestión no es Monarquía o república, sino la unidad de España. Para los independentistas, eso es un señuelo. Detrás lo que hay es la constitución de la república vasca o catalana. Estoy seguro que en el PP o el PSOE habrá gentes que les parecerá más actual la república. Es perfectamente normal. Pero no se puede usar la república como señuelo para destruir la unidad de nuestro país. En 40 años nunca ha estado tan amenazada la Monarquía constitucional.

¿Tiene opinión respecto a la Ley de Eutanasia que acaba de aprobar el Congreso en primera votación? ¿Usted se acogería a ella en un caso extremo?

La ley de cuidados paliativos que aprobamos en Galicia fue pionera en España, surgió de la voluntad de consenso, se contó con los profesionales sanitarios y la sociedad civil, y voces variadas que nos asesoraron. Creo que es una muy buena ley. Regular aspectos tan vitales, éticos y morales requiere una sensibilidad especial, y unas ciertas bases sólidas, que pasa por un consenso parlamentario amplio. No se ha dado en este caso. El testamento vital o la ley de cuidados paliativos es de lo más vanguardista que hay en el mundo. Esta ley de eutanasia no la conozco en detalle y me genera bastantes cautelas. Se ha intentado imponer una ley que afecta a temas éticos y morales, empezando por los médicos que deben aplicarla y tienen derecho a no hacerlo.

Pablo Casado ha cerrado cualquier entendimiento con Vox. ¿Pero es realista pensar que el PP pueda llegar a Moncloa sin su apoyo?

El presidente Casado leyó perfectamente lo que estaba detrás del texto que firmaba Vox como moción de censura. Era una moción de censura al jefe de la oposición. Nunca vi al presidente del Gobierno tan cómodo durante un debate de censura. Seguro que de forma no buscada, fue un trampolín para lanzar una mayor unidad del Gobierno. Es cierto que el Gobierno está dividido, que si escuchas a un ministro y a otro no es que parezcan de partidos distintos, que es obvio, sino de Gobiernos contrapuestos. La división del Gobierno no es una crítica, es una crónica de lo que ocurre. Pero sí, es posible. Si somos capaces de trasladarle a los españoles que la única posibilidad de que cambie un Gobierno socialpopulista con sus independentismos asociados es el PP, es posible. Porque además es verdad. No hay otra alternativa. Esto lo acabamos de comprobar en Galicia. Le dijimos a los gallegos que si no cambiaban el voto del mes de noviembre de 2019 de las generales, si no cogemos los votos de Vox y Cs y los sumamos a los del PP, si no hacemos esa fusión del voto de centro-derecha, habrá una nacionalista presidiendo la Xunta y el PSOE como aliado del nacionalismo. Los gallegos lo entendieron. Vox pasó de 130.000 votos a «veintipicomil».

Pero Galicia no es Madrid...

Galicia ha anticipado los cambios políticos que ha habido en España. En 2009, en 2016 y por qué no, en 2020. Estoy seguro de que hay muchos españoles que si tuvieran que votar mañana, sumarían sus votos para que no prosigamos en esta carrera a ninguna parte de este Gobierno multipartito que tenemos. Sí creo que ese es el camino: decirle a los ciudadanos que aquello que estaba unido no es bueno que permanezca dividido. Lo demás es el salvoconducto para que Sánchez continúe con lo que quede de Podemos y los independentistas cuatro años más.

Vox no se desinfla, por cierto…

Insisto: Vox tenía en Galicia el 7% del voto en noviembre y pasó al 2% en julio. Reitero: cuanto más tiempo pase, más gente se irá dando cuenta que es bueno la unión para derrocar democráticamente a esta situación atípica que tenemos en nuestro país. Nos toca acreditar que somos una alternativa preparada para gobernar. Lo que está haciendo el presidente Casado es muy claro, es el camino que conduce al final de la meta. Yo no los veo.

Sospechamos que no echa de menos a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del grupo parlamentario…

Respeto a Cayetana Álvarez de Toledo, respeto al señor Casado cuando la nombró portavoz y lo respeto cuando cambió de portavoz y puso a Cuca Gamarra. Cada uno tiene que hacer sus equipos. De la misma forma que yo he cambiado el Gobierno varias veces, al presidente Casado le asiste el derecho de cambiar de portavoz.

¿Cómo va a responder Galicia a la Ley Celaá?

En Galicia vamos a cumplir la ley en el marco de las competencias estatutarias y constitucionales. No somos un Gobierno sospechoso. ¿Tenemos competencias para anticipar periodo de matrícula? Sí, y lo hacemos. Nuestros conciertos no finalizan hasta finales de 2023. Vamos a ser respetuosos con nuestros propios actos, y a finales de 2023 intentaremos mantener nuestros conciertos, pero no los vamos a dejar sin efecto en 2020 para intentar cuestiones distintas. Es nuestra forma de entender el Estado de Derecho. Cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades educativas, sus plazos, sus periodos. Nosotros tenemos las nuestras. La Ley Celaá es otra experiencia clara de la importancia de ERC y Bildu en el sistema educativo. Y ni ERC ni Bildu tienen un solo concejal o diputado en Galicia, no me siento representado por ninguno de estos partidos. Y que estos señores decidan la educación y lo que tienen que hacer los padres gallegos… Creo que estamos algo más legitimados para representarlos aquellos que estamos en el Parlamento gallego.

La ley introduce la pérdida de vehicularidad del castellano en la educación. Usted se mostró muy crítico con esta cuestión. Sin embargo, determinados colectivos critican su política lingüística precisamente por achicarle espacios al castellano.

Vengo de una reunión de la Fundación Pro RAE, me he sentido muy a gusto. La intervención que hice, delante del Rey y del Gobernador del Banco de España o de la vicepresidenta primera del Gobierno, dije que Galicia tiene una riqueza lingüística, tenemos dos lenguas españolas, y nuestro problema no son el castellano y el gallego porque el bilingüismo es cordial y ambas están al 50% en el ámbito educativo. Nuestro problema es el inglés. Sé que hay determinados extremos, unos que solo quieren gallego y otros solo español. Si somos una Comunidad bilingüe, ¿por qué vamos a renunciar a una riqueza lingüística que nos conecta con 600 millones de hispanohablantes y 250 millones del ámbito lusófono? Que quede claro. La escuela en Galicia, el 50% es en gallego y el 50% en castellano. Cuanto más podamos, iremos ampliando las clases en inglés. Y cualquier ciudadano puede dirigirse a la administración pública gallega para que sus comunicaciones sean en la lengua que solicite.

¿Reivindicar a Pardo Bazán es «blanquear el franquismo», como le acusa la oposición y determinados movimientos de memoria histórica?

Ayer [por el jueves] estuve en esa reunión de la Fundación [pro RAE] y estaba en El Pardo. Oiga, aquí sí que el general Franco vivió 40 años y se hacían los Consejos de Ministros. Pues los Gobiernos, incluido este, han considerado que el Palacio del Pardo es el lugar para recibir a los primeros ministros o presidentes de república de otros lugares del mundo. ¿Quiere decir que si dedicamos el Pazo de Meirás a su legítima propietaria, la condesa Pardo Bazán, estamos blanqueando el franquismo? ¿Dedicar el Pardo a sede de los jefes de Estado que visitan España es blanquear el franquismo? En Meirás queremos hacer una historia completa. Si se hace una historia parcial, será el mejor ejemplo de una memoria antidemocrática. Ese Pazo era de doña Emilia Pardo Bazán, las circunstancias conllevaron que fuese entregado al dictador Franco, y la primera administración en España que empezó a estudiar si era legítimo o no que siguiera en la familia, cuando buena parte del Pazo lo pagaron gallegos y funcionarios con detracción en nómina, y dado que durante décadas estuvo financiado por los Presupuestos del Estado… Lo planteamos como una cuestión jurídica, no política. Vayamos a utilizar el Pazo de Meirás haciendo honor a una de las mujeres más determinantes en la cultura española contemporánea, y por supuesto, digamos y no ocultemos que eso era residencia de veraneo del general Franco durante la mayor parte de su gobernanza en España. Nada que ocultar.

¿El Estatuto de las Electrointensivas sirve para salvar Alcoa?

No. En absoluto. El Estatuto rompe la solicitud común que hicimos el Principado de Asturias, Cantabria y Galicia para distinguir las industrias hiperelectrointensivas del resto de empresas que utilizan la energía como factor determinante del precio. Con el precio de la luz que hay ahora en España, una hiperelectrointensiva no tiene viabilidad. Por tanto el Estatuto no sirve. Sin duda y categóricamente, no.

¿Está seguro de que el AVE no llegará de ninguna manera en 2021?

Me gustaría equivocarme. Durante mucho tiempo, a finales del 2019, era que el AVE llegaba a Galicia en el 2020. Nos han dicho que el ministro Ábalos va a hacer visita a un tramo de obras del AVE cuando debía estar finalizado… Ojalá me confunda. El Año Santo finalizará y el AVE no estará funcionando entre Galicia y la Meseta.