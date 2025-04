La disputa entre bateeiros y percebeiros se enquista

Enfundados en neopreno, percebeiros y bateeiros llevan años saltando a las rocas más batidas del litoral gallego . En ellas recogen tanto el percebe como la mejilla, la semilla del mejillón, que después se traslada a las cuerdas de las bateas para que crezca. ... El control de las zonas más productivas ha desatado un conflicto en las rías gallegas, que lejos de solucionarse se enquista . El desencadenante fue un decreto de 2019 de la Consellería do Mar que estableció unas zonas donde solo se podría recoger percebe . Los mejilloneros advierten que la medida supondrá una importante caída en la producción de un sector que el año pasado facturó casi 140 millones de euros. Los percebeiros creen que la restricción es necesaria para garantizar el recurso y su subsistencia.

Para los productores de mejillón, la responsable de la disputa es la Consellería do Mar. «Llevábamos 70 años conviviendo», indica Francisco Padín, presidente de la asociación Amegrove . «No hay un conflicto real, es un conflicto que generó la consellería», asevera. El sector volvió a mostrar el pasado sábado su malestar en una concentración en Santiago, coincidiendo con la toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta. Allí reclamaron nuevamente la dimisión de la titular de Mar, Rosa Quintana, que hace meses fue acorralada en Vilaxóan (Pontevedra) por un grupo de bateeiros que la acusaban de «traidora».

La consellería asegura que tan solo se ha limitado el 17% de la costa gallega a la extracción de mejilla . «Es una verdad a medias», indica Padín, «porque consideran que toda la costa tiene piedras» donde hay semilla del mejillón. Los bateeiros aseguran que justo en las zonas prohibidas es donde se concentra el 80% del recurso. Padín explica que la restricción afecta de forma desigual a los bateeiros, pero indica que en algunos puntos de la costa, como A Illa de Arousa, dispondrán este año de menos del 70% de la mejilla de la que tenían habitualmente. «Se tienen que dar cuenta de que no es un capricho, sino una necesidad», replica el presidente de la Confederación de Confrarías de Pontevedra, José Rosas, donde están integrados los percebeiros. Rosas defiende que ese 17% tiene que protegerse porque se trata de «zonas sensibles». «Es lo mínimo para poder subsistir», defiende.

Entre los meses de diciembre y abril, los bateeiros saltan a las rocas para recoger las crías de mejillón. Miden apenas entre 15 y 25 milímetros. Para sacarlas utilizan unas rasquetas. El presidente de Amegrove asegura que «ni un solo estudio científico» avala que la extracción sea dañina para el percebe que vive en las mismas rocas. Desde la Confederación de Confrarías de Pescadores de Pontevedra discrepan. «Cualquiera que vaya puede ver que las rocas quedan totalmente blancas y limpias de cualquier organismo», subraya Rosas. Carlos Gabín, biólogo y director del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), dependiente de la consellería do Mar, explica que «es la selectividad del recolector la que determina el grado de incidencia sobre las dos especies». Gabín apunta que «si se produce una extracción respetuosa no tiene por qué haber un impacto elevado» . El director del CIMA asegura que la recogida de la mejilla debe tener en cuenta factores ecológicos y de sostenibilidad, además de los socioeconómicos. Afirma, también, que existe una recomendación científica, de C. Piñeiro-Corbeira et al, publicada en el ‘CES Journal of Marine Science’ en 2018. En el artículo se apunta a que «controlar las amenazas locales, como la explotación de semilla de mejillón, parece un objetivo más alcanzable que mitigar los efectos del estrés global, como el cambio climático o la llegada de especies no autóctonas». Esta fue la decisión que tomó la Consellería do Mar.

Desde Amegrove consideran, sin embargo, que la medida arruinará al sector del mejillón. «En 70 años nunca sufrimos un ataque tan fuerte y tan gratuito», sostiene Padín. Explica que en esta campaña «hay una falta de mejilla tremenda» y estiman que la producción podría llegar a bajar un 60%, permitiendo que mejillón foráneo entre en el mercado gallego . El año pasado se vendieron en lonja 250,8 millones de kilos. Una vez recogida la semilla de las rocas, se realiza el proceso de encordado. Las crías crecen de tres a cinco meses en una cuerda de la batea hasta que alcanzan el tamaño necesario para el desdoble. «Si a mí me faltan 100 cuerdas de mejilla, lo que va a pasar es que voy a producir 400 cuerdas menos de mejillón comercial», ejemplifica Padín. Los bateeiros ya denunciaron ante la justicia el decreto de 2019, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló en su contra. Padín explica que la sentencia fue negativa porque los productores no habían sufrido aún ningún perjuicio por la norma, pero que podían denunciar cuando lo tuviesen. La mayor parte de asociaciones de mejilloneros ha vuelto a llevar recientemente el tema a los tribunales.

Las alternativas

Los percebeiros aseveran que los productores de mejillón tienen alternativas para cultivar la mejilla, pero que ellos necesitan «el 100 % del banco natural». La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha aseverado en diferentes ocasiones que la producción de mejillón ha crecido mucho desde que empezó a cultivarse en bateas en 1947 y que hay que hacer una correcta «gestión del medio natural». Como alternativa a la extracción en roca, Mar explica que el CIMA ya cuenta con una hatcherie que permite obtener mejilla en un criadero y apunta a que esta puede ser una solución de futuro.

Pero los mejilloneros están ya preocupados por la próxima campaña. «En la última reunión que tuvimos en abril, la conselleira do Mar se comprometió a abrir zonas cerradas donde hay mejilla, pero la presencia de percebe es poco significativa; pero siguen cerradas y no nos dan explicación», censura Padín. «En el sector hay una desesperación tremenda porque, si no metemos mejilla en las bateas, no hay producción para el próximo año», subraya el presidente de Amegrove.