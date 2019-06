TRIBUNALES Difunde «como venganza» imágenes de índole sexual de una menor con déficit intelectual El acusado se enfrenta a 10 años de cárcel por difundir fotografías y vídeos de la niña, con la que intentó también mantener contacto físico

Tras contactar con una menor de edad, residente en Corcubión (La Coruña), a través de una red social, un individuo, mayor de edad, reenvió a otras personas fotografías y vídeos de contenido sexual que le había hecho llegar la víctima. Llegó, incluso, a publicar una imagen en una red social sin su consentimiento. Ahora la Fiscalía solicita para él 10 años de cárcel. El caso se verá la próxima semana en la Audiencia Provincial de La Coruña, sección primera, los días 11 y 13 de junio.

Según recoge el escrito de acusación, la menor, que «tenía un déficit intelectual leve con un grado de madurez inferior al de su edad biológica», fue contactada por el acusado entre finales de febrero de 2016 y principios de abril. Fueron varias convesaciones a través de varios canales -red social y mensajería-. «Aunque en un primer momento la menor le dijo que era mayor de edad, desde principios de marzo el inculpado ya sabía claramente que era menor de edad», indica la Fiscalía.

Esto no le detuvo: «Utilizando términos obscenos que la niña no entendía, y haciéndole creer que iba a ser su novio, que se casaría con ella y que le haría regalos, con evidente ánimo lidibinoso, tras enviarle fotos de su pene y otros vídeos cuyo contenido no ha podido determinarse, le pidió que le enviara fotos desnuda, de sus partes y le insistió mucho en que quería que se grabara a sí misma y luego le enviara un vídeo de contenido sexual».

La niña accedió. Tampoco aquí se frenó el acusado, que «trató de tener encuentros físicos con ella en al menos cuatro ocasiones, con clara intencionalidad sexual, si bien sólo hay constancia de que se citó y vio a la menor tres veces, sin que se haya podido acreditar que durante estos encuentros hubo alguna actuación de contenido sexual por parte del inculpado sobre la menor».

Venganza

En una ocasión, este sujeto publicó en una red social una foto de la menor desnuda de cintura para arriba, sin su conocimiento ni consentimiento. Una de las imágenes que había conseguido que le enviara. Posteriormente la eliminó pero la niña reaccionó: le indicó «de forma clara» que no quería prolongar el contacto. «Como venganza», continúa el escrito de acusación, el hombre «envió a varias personas una fotografía y un vídeo de contenido sexual que» la niña «había grabado y luego le había enviado». La menor «no tuvo ninguna secuela psicológica».

El fiscal solicita para el acusado una pena de 10 años de cárcel, por los delitos de abuso sexual sobre menores de 16 años en la modalidad de contacto virtual con propuesta de acercamiento; utilización de menores para elaborar material pornográfico; y contra la intimidad.