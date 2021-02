Medidas ante el Covid Desescalada Galicia: la hostelería tendrá que habilitar el uso de códigos QR a partir del 5 de marzo Feijóo admite que no todos los locales están «tecnológicamente preparados» pero el plan recoge su «exigibilidad» Solo 10 concellos inician en restricción máxima la desescalada, con Galicia por debajo de los 7.000 casos de Covid

Pablo Pazos SEGUIR SANTIAGO Actualizado: 25/02/2021 19:38h

La Orden publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia, por la que se concreta el «Plan de hostelería segura», dispone su entrada en vigor desde la próxima medianoche, exceptuando «la obligación de disponer de un cartel» con información de aforo y «la obligación de obtener un código QR o de disponer de un código QR personalizado», que «surtirán efectos a partir de las 00.00 horas del día 5 de marzo». La segunda medida es la que ha generado más prevenciones en el sector, al que la Xunta indicó que no lo convertiría en un requisito obligatorio. Fuentes de la vicepresidencia primera apuntaron a ABC que la obligatoriedad atañe al dueño del local, pero no será imperativo que el cliente se registre. Minutos antes de que se publicara la Orden en el DOG, al filo de las 15 horas, Alberto Núñez Feijóo insistía en que les «gustaría» que se implantara en «todos los establecimientos de hostelería», que desde este viernes reabren sus puertas al iniciarse la desescalada ante la pandemia de Covid, pero que aceptan que no «todos están tecnológicamente preparados para asumirlo».

En cualquier caso, la Orden es clara. El titular de un bar, cafetería o restaurante dispone del código QR en la web del Sergas dedicada al coronavirus (https://coronavirus.sergas.gal/). Ahí puede descargarlo. Los clientes, a través de la aplicación Passcovid, podrán registrar su presencia, y así se «ayudará a detectar posibles concentraciones de contagios con mayor rapidez». Para quien no disponga de esta app, «el local podrá disponer de QR personalizados para entregarles a los usuarios», concreta el texto del DOG.

Consecuente con el margen de una semana que da a la hostelería para activar este método, la Xunta recoge que habrá un período de latencia en las actuaciones de control. Por el momento, solo se informará «de su exigibilidad a partir de la indicada fecha, sin que proceda dar inicio a ningún procedimiento sancionador». En cuanto al cartel, disponible en la misma web, se ubicará en un «lugar visible del acceso» y recogerá información sobre aforo máximo permitido en condiciones normales, porcentaje máximo de uso en función de la situación epidemiológica y aforo máximo al aplicarse este porcentaje; distinguiendo interior de exterior. El propietario, además, deberá actualizar esta información «que se produzca un cambio en el nivel de restricciones».

Serán también los titulares de los negocios los que deban determinar los aforos. En el interior, se excluirá del cómputo de metros cuadrados el espacio correspondiente a los aseos, la barra y la zona interior de ésta. Esa superficie se dividirá entre 1,5, y esa cantidad será el aforo disponible, que nunca podrá superar el máximo establecido por cada municipio. Finalmente, al aforo interior habrá de aplicársele el porcentaje máximo de uso en cada momento (ahora mismo, 30% en el nivel más laxo). Mismo procedimiento para las terrazas (50%a partir de hoy).

Control

La Orden, además, fija el régimen de visitas para controlar que se cumplen las medidas —además de aforos, principalmente horario de apertura y cierre, uso de mascarilla y distancia de seguridad—. En aquellos concellos sin Policía local o con tres o menos efectivos en activo se estipula una visita semanal; a partir de ahí, «preferentemente dos visitas semanales», reforzadas, en municipios de más de 20.000 habitantes, los fines de semana y los días festivos. Correrán a cargo de los cuerpos locales de policía, con el apoyo de la Nacional, Guardia Civil e inspectores de Sanidade.

En caso de incumplimiento de las normas, de tal forma que se genere un «peligro grave e inminente» (aglomeraciones, presencia de personas sometidas a aislamiento o cuarentena, incumplimiento grave de las medidas de limpieza y desinfección, etcétera), la Orden contempla un escenario extremo en el que se llegaría al «desalojo y precintado» de los locales.

El DOG también recoge tanto la Orden como el Decreto del presidente que dan cobertura a las medidas anunciadas por Feijóo el pasado lunes. Finalmente, bajan de 17 a 10 los concellos en nivel de restricción máxima, por superar su incidencia acumulada los 500 casos por 100.000 habitantes. Son Corcubión, Curtis, Ponteceso, Moeche, OCorgo, Guitiriz, Gomesende, A Gudiña, A Peroxa y Toques. En todos ellos se mantienen las restricciones como hasta ahora.

El resto recupera, además de reuniones de no convivientes (hasta cuatro), la movilidad, siempre respetando la paridad de niveles, aunque cabe recordar que en las áreas de La Coruña, Ferrol y Pontevedra se aplica un doble blindaje, al limitarse el movimiento al área. A esto se suma la reapertura de la hostelería. El DOG concreta que, si bien el cierre al público será a las 18 horas, los servicios de recogida en el local pueden funcionar hasta las 21.30 horas y el servicio de entrega, hasta las 24.00. También se aclara que en las instalaciones y centros deportivos, con tope de cuatro personas, sin contar el monitor, para actividades en grupo, nunca se superará el 30% de capacidad máxima. Un límite que también se guardará en piscinas al aire libre o cubiertas.

Galicia inicia la desescalada después de que el Sergas comunicara este jueves 320 nuevos casos de Covid, 41 más que el día anterior, informa David Gómez. Por otro lado, el resto de indicadores bajan, con los hospitales con 587 ingresados, 47 menos, de los cuales 121 están en UCI, una reducción de 11. Bajan también los casos activos, que están en 6.772, por lo que son 520 menos.