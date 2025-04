Alberto Núñez Feijóo: «A Vox no le interesa la reunificación del centroderecha, pero a España sí»

La campaña electoral en Castilla y León ya está en marcha, y en los próximos días el barón gallego participará junto a «mi amigo Mañueco». Alberto Núñez Feijóo insiste en que quien se la juega es el candidato y no Pablo Casado, al que sitúa ... construyendo la alternativa «al Gobierno más débil y con menor prestigio internacional de cuarenta años de democracia». Insiste en su lealtad hacia su jefe de filas, pero esquiva preguntas sobre su futuro.

¿Una derrota en Castilla y León sería un obstáculo para la ‘ola de cambio’ de Pablo Casado?

Si el PP pierde en Castilla y León y gana el PSOE, es evidente que sería un impacto muy negativo para nuestras expectativas. Si ganando claramente el PP no le dejan gobernar, estaríamos en lo que la izquierda viene haciendo en comunidades, diputaciones y ayuntamientos. Pero no manejo esta hipótesis. El de Castilla y León es un Gobierno que ha resistido sometido a la indecisión y la falta de política adulta en Cs, y se presenta a disposición de los votantes para buscar un activo muy escaso en España: la estabilidad política. Es la herramienta de la recuperación económica . Sin estabilidad la recuperación no será posible.

Adelantar elecciones tiene un algo de lotería. ¿Su amigo Mañueco le pidió consejo?

Mañueco me llamó esa mañana para decirme que iba a convocar elecciones y me dio la explicación de que no era posible seguir gobernando ni aprobar el presupuesto con Ciudadanos. Durante la pandemia, vi algunas decisiones y declaraciones de los responsables de Sanidad de Castilla y León, consejería de Cs, de una frivolidad e improvisación importantes. Le comprendí perfectamente.

¿Y Juanma Moreno le ha preguntado? Parece que en Andalucía van a ser las siguientes…

Los presidentes autonómicos del PP tienen criterio. Otra cosa es que podamos hablar, porque somos compañeros, amigos, y tenemos el compromiso de demostrar que nuestras políticas son la alternativa a un Gobierno socialista y populista con socios independentistas. Pero, al final, quien toma la decisión es el presidente autonómico, no tenga duda. Seguro que con conocimiento y reflexión en Génova, pero hay funciones indelegables, y una de ellas es convocar las elecciones.

¿Cuál debe ser la relación del PP con Vox? Y no vale poner de ejemplo a Galicia porque aquí el partido de Abascal no existe.

Yo no conozco ese partido político porque en Galicia no tiene ni un concejal . A los gallegos no nos gusta ese partido. Mientras no haya una reagrupación del centro-derecha tenemos mucho riesgo de que la peor versión del socialismo, junto al populismo de Podemos y el independentismo que cada vez manda más en España prosiga ocupando las instituciones. El PSOE está dispuesto a gobernar con cualquiera. Está utilizando la política de los presos como un instrumento político para mantenerse en el poder. La dignidad de la nación española, de las víctimas, es un tema que no tiene ninguna importancia. Cuando un Gobierno llega hasta ese punto, es imprescindible la reagrupación del centro derecha. A Vox no le interesa la reagrupación, a España sí. Espero que se produzca en las urnas. A ver si somos capaces de conseguirlo. Lo hemos logrado en Galicia, en Madrid, y veremos si en Castilla y León seguimos haciéndolo.

Encuesta tras encuesta, sea de Tezanos o no, el PP frena su crecimiento pero Vox no. ¿Le preocupa?

Me preocupa todo lo que no sea un reagrupamiento del centro-derecha para ganarle democráticamente al socialismo, el populismo y el independentismo. Me preocupa España y tener el gobierno más débil y con menor prestigio internacional de cuarenta años de democracia. Me preocupa ver cómo un presidente no puede nombrar y cesar a sus ministros, cómo las mayores críticas e impacto de desprestigio internacional procede del propio Gobierno, que no tengamos un proyecto de reactivación económica. La política española consiste en la deuda europea, seguir incrementando la deuda española, incumplir el déficit público y subir los impuestos a todos los ciudadanos. Así gobierna cualquiera. Pero eso es una factura que hemos de pagar. Hoy las rentas bajas y medias tienen entre un 6 y un 7% menos de capacidad adquisitiva. Se les han subido los impuestos a través de la inflación. Me preocupa que no seamos capaces de construir una alternativa a todo esto.

Se cumplen 10 años de la muerte de Manuel Fraga. Alianza Popular reunificó el centro-derecha absorbiendo a partidos de centro en su seno. ¿Cree que Ciudadanos encaja en ese contexto?

Cs nació con una esperanza en Cataluña. Tuvo un éxito sin precedentes, el único partido que le ganó a los nacionalistas, y a partir de ahí una concatenación de errores en Cataluña y España les ha llevado a ser una fuerza política irrelevante . Yo sí creo que sus votantes se van a reagrupar en el centro derecha. Si uno llega a la política para afianzar su personalismo, será castigado en las urnas. Si llegas con un proyecto político, podrás ser valorado positivamente. Estoy convencido que la inmensa mayoría de los votantes de Cs no van a votar al PSOE sino a un partido de centro derecha como el PP.

Rajoy habla de que el Gobierno apenas ha hecho «unos mínimos retoques» en su reforma laboral. Así las cosas, ¿vería sensato abstenerse para que salga adelante?

Es sintomático que los socios del Gobierno no apoyen la reforma laboral del Gobierno. Y lo que me parece absolutamente inapropiado es que la responsabilidad de que los socios del Gobierno no apoyen la reforma laboral del Gobierno la tenga el PP. Esto es una política tóxica, explicar las cosas así. Si el Gobierno quiere contar con el apoyo del PP, estoy convencido de que, si se le deja proponer al PP algunos ajustes de esa reforma laboral, se puede llegar a un acuerdo . En el ámbito de la automoción -comprenderá que a Galicia nos preocupa mucho ese ámbito-, están en una situación de crisis. Si hay microchips habrá turnos los fines de semana. Si no hay microchips, no habrá turnos los fines de semana. Ahora bien; si yo tengo que hacer fijos a las personas de los turnos de las subidas y bajadas de los microchips, automáticamente no haré el turno. Entiendo, por ejemplo, que en el ámbito de la automoción esa reforma laboral no es aceptada. Dicho esto, es verdad que no es una derogación de la reforma laboral .

Aznar plantea que el PP haga una oposición más propositiva. ¿Echa en falta un discurso más constructivo en Pablo Casado?

A medida que va avanzando la legislatura, es evidente que el programa del PP se irá concretando. La última convención que hizo el PP era un foro de reflexión. Eso lo hemos hecho. Pero fíjese, desde las elecciones generales ha habido elecciones en Galicia: mayoría absoluta del PP; en Madrid: gran victoria del PP, PSOE, tercera fuerza; ahora las va a haber en Castilla y León: las encuestas dicen que va a volver a ganar el PP; probablemente toque después Andalucía: las encuestas también dicen que va a volver a ganar el PP; y las encuestas a nivel nacional, salvo la encuesta del Gobierno que hace a medias con Pablo Iglesias, también dicen que puede ganar el PP . Y si usted me dice: ¿Usted está absolutamente tranquilo y satisfecho de que esto se va a producir? No, estamos en la mitad del partido. Estamos empezando el tercer tiempo de un partido. Hemos agotado dos y nos quedan el tercer y el cuarto tiempo. Queda mucha legislatura y queda mucha tarea y mucho trabajo por hacer.

Parece que la disputa entre Génova y Díaz Ayuso se ha pospuesto. ¿Usted ha entendido esta pelea pública por el control del PP de Madrid?

La situación de España no está para que el partido de la oposición pierda el tiempo en discutir unas semanas arriba abajo el congreso en una comunidad autónoma. Este asunto es un asunto que ya entiendo que no forma parte de los problemas del PP . La realidad sobrepasa cualquier cuestión doméstica. Porque estamos con una realidad que no habíamos vivido nunca.

Núñez Feijóo, durante la entrevista con ABC el pasado viernes MIGUEL MUÑIZ

¿Su tren a Madrid pasó definitivamente? Mire que ahora el AVE llega más rápido…

(Ríe) Está bien traído eso. Yo creo que un político tiene que ser leal a su país y después leal a su partido. En el año 2018 hubo una posibilidad [de ir a Madrid]. Yo no activé esa posibilidad y sí varios compañeros, y al final el partido ha elegido a uno de ellos para presidirlo. Y tiene lógicamente mi confianza y mi apoyo. Si usted le pregunta le dirá que sí, porque nunca jamás le he escamoteado mi confianza y mi apoyo. Los va a seguir teniendo. Tenemos la obligación política, moral y ética de hacer una alternativa sólida al Gobierno socialista, populista e independentista .

¿Qué acabará antes, la pandemia o la legislatura?

La legislatura no depende del presidente Sánchez, sino de que tenga apoyos para seguir. La pandemia depende de las vacunas. Creo más en el efecto de las vacunas que en la estabilidad política de mi país. Espero que al menos la mortalidad de las primeras ondas de la pandemia empiece a disminuir y se mantenga controlada, con el riesgo de posibles variantes y los miles de millones del mundo sin vacunar. Pero vamos, se ha hecho un buen trabajo, se ha acreditado que las autonomías han sido muy responsables, y que el Gobierno ha llegado tarde o no ha llegado en la toma de decisiones.

Su balance de la cogobernanza no lo veo positivo…

Quienes hemos gestionado la pandemia hemos sido los presidentes autonómicos. El Gobierno reaccionó 3-4 meses después de que la pandemia fuese una realidad en España. Se negó a legislar. La comunidad científica ha sacado varias vacunas y el Gobierno de España no ha tenido tiempo de sacar una ley. En lo único que se anticipó es en decretar el final de la pandemia, en julio del 20, en agosto del 21, y hace un mes predicó la gripalización.

No se ponen de acuerdo los presidentes autonómicos respecto a si el pasaporte Covid funciona o no. ¿Usted qué cree?

Yo estoy en los resultados. Fuimos una de las primeras CCAA en implantar el pasaporte Covid. La primera en vacunación. La primera en península con menor mortalidad, y primera o segunda de menor ocupación hospitalaria. En algunas franjas de edad llevamos 20 puntos de diferencia sobre la media de España. El pasaporte habrá tenido alguna utilidad… Sigo pensando que el pasaporte es una buena herramienta y así piensan los colegas europeos .

«¿Es razonable que una persona cuide a tu padre o tu madre en una residencia sin vacunarse? ¿Es razonable que, en el ámbito sanitario, un médico explore a un paciente sin vacunarse? Mi opinión es que no»

Francia o Italia están legislando para introducir la vacunación obligatoria. ¿Dónde está usted en este debate?

En Europa no se puede mover uno si no tiene el pasaporte Covid. Y además, dentro de unos pocos meses, no se va a poder mover uno entre países si no tiene la tercera dosis. ¿Será que todos los países europeos están equivocados? Sobre la vacunación obligatoria, esto es una enfermedad infecto-contagiosa de declaración obligatoria, la Covid-19. Por tanto, si es obligatoria la declaración de la enfermedad, deberíamos de valorar al menos en qué sectores debería ser obligatoria la vacunación . ¿Es razonable que una persona cuide a tu padre o tu madre en una residencia sin vacunarse? ¿Es razonable que, en el ámbito sanitario, un médico explore a un paciente sin vacunarse? Mi opinión es que no. Por tanto, en esos ámbitos entiendo que deberíamos legislar en toda Europa la obligatoriedad de la vacunación. En otros ámbitos se puede discutir. Desde luego, todo aquel que trabaje con personas vulnerables, se debería, para mantener su actividad laboral, obligar a vacunar. Esta es mi opinión . Es una opinión meditada.

¿Faltan médicos de Atención Primaria en la sanidad pública?

Sin duda, sin duda. Ya tenemos un grave problema, que la pandemia ha aflorado con mayor intensidad, y vamos a tener un problema en los próximos años muy agudo. El Gobierno se ha dado cuenta de que tenemos un problema en Primaria y ha convocado a los consejeros ahora, en el 2022. Hemos perdido tres años . De momento no hemos conseguido ninguna actuación. Todas las comunidades van a tener unas jubilaciones enormes de su personal médico de atención primaria de 2021 a 2023, y la capacidad que tenemos instalada en España, si no la ampliamos, no vamos a poder cubrir las jubilaciones. Por eso digo que cuando un gobierno no gobierna, se resiente todo el país. Me parece que la ministra de Sanidad escucha, pero lamentablemente no sé qué es lo que impide en este momento realmente hacer un acuerdo para poner médicos en España .

¿Qué les lleva a pensar que los fondos europeos no se están repartiendo con criterios objetivos?

Hay antecedentes: la mensualidad del IVA de 2017, el primer fondo Covid, el reparto de las políticas activas de empleo... El empecinamiento del Gobierno de no dar a las comunidades autónomas el IVA le ha costado 100 millones de euros de intereses de demora . Supongo que habrá alguien que asuma alguna responsabilidad, porque gastar 100 millones de euros... Yo no tengo ningún interés en pleitear contra mi Gobierno. Porque, me guste o no, mi Gobierno es el del presidente Sánchez. Como creo que debe rectificar la ley de vivienda. Le hemos dicho, hace varios meses, que esa ley de vivienda, después del estudio de los letrados de la comunidad autónoma, es inconstitucional. Se lo ha tenido que confirmar que el CGPJ, pero todo hace indicar que nada va a cambiar. ¿Por qué no dejamos que las candidaturas de las comunidades autónomas y las empresas tengan un primer filtro en un comité de expertos aprobado en Cortes? No, una oficina en La Moncloa. Es que cuando uno sospecha del tribunal de selección, es por algo. Y creo que todos los que nos estamos examinando no estamos convencidos de ese tribunal de selección. ¿Por qué? Porque este tribunal no tiene como objetivo el reparto de los fondos europeos, tiene como objetivo el mantenimiento de la legislatura. Ojalá lo hagamos bien. No tengo más objetivo que el Gobierno acierte.