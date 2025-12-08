Suscribete a
La Xunta recuerda a los concellos la obligación de tener planes de actuación contra incendios

Este lunes se dirigió a más de 200 ayuntamientos recordándoles que deben aprobar su estrategia en pleno y, posteriormente, remitirla a Protección Civil

Finca afectada por los incendios del pasado mes de agosto en Somoza, Pobra de Trives (Orense)
Finca afectada por los incendios del pasado mes de agosto en Somoza, Pobra de Trives (Orense) EP
L. G. L.

Santiago

La Xunta de Galicia recordó este lunes por escrito a 200 concellos que tienen la obligación de elaborar Planes de Actuación Municipal (PAM) en función de los riesgos de cada territorio, entre los que se incluyen protocolos de intervención contra incendios o contra inundaciones. ... Un aviso que no implica necesariamente que no cuenten con dicho plan, aunque, para que estén debidamente acreditados, cada concello debe aprobar en pleno los protocolos solicitados y, posteriormente, ser remitidos a la Comisión Galega de Protección Civil para su homologación.

