Ferraz no valora querellarse contra Leire Díez pese a la presión interna

Malestar en el partido por la «inacción» de la cúpula socialista ante el daño reputacional que provoca la 'fontanera'

La Fiscalía afirma que «el plan delictivo» de Leire Díez buscaba «denigrar a la UCO y a Anticorrupción»

La 'fontanera' del PSOE Leire Díez en el Senado
La 'fontanera' del PSOE Leire Díez en el Senado
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

El caso Leire Díez sigue cogiendo vuelo. Tal como viene informando este diario, la Fiscalía le otorga una importancia «determinante» a que la supuesta 'fontanera' socialista se presentase ante sus interlocutores como «representante de altas instancias del Estado» para conseguir información sensible que poder ... utilizar en el futuro. Urdiendo, de este modo, un «plan delictivo» para «denigrar a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción» –según señala el Ministerio Público– la entonces militante del PSOE se reunió con el fiscal Ignacio Stampa –siempre según el testimonio de este último– en condición de persona de confianza de Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.

