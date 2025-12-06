Suscribete a
ABC Premium

Feijóo acusa a Sánchez de ocultar las denuncias de acoso sexual contra Salazar: «Lo sabía y lo tapó»

Sostiene que las actitudes denunciadas no solo son «machistas», sino que deberían tener consecuencias «penales»

El PP da orden de exprimir el caso Salazar y lo lleva a la campaña extremeña

Feijóo, en sus declaraciones antes del acto en el Congreso
Feijóo, en sus declaraciones antes del acto en el Congreso EFE

Servimedia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseveró este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «sabía y tapó» las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar, ex alto cargo de La Moncloa, y sostuvo que los comportamientos conocidos en ... los últimos días no solo son «machistas», sino que deberían tener consecuencias «penales».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app