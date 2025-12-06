Feijóo acusa a Sánchez de ocultar las denuncias de acoso sexual contra Salazar: «Lo sabía y lo tapó»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseveró este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «sabía y tapó» las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar, ex alto cargo de La Moncloa, y sostuvo que los comportamientos conocidos en ... los últimos días no solo son «machistas», sino que deberían tener consecuencias «penales».

En unas breves declaraciones en el patio del Congreso en el marco del Día de la Constitución, Feijóo se mostró convencido de que Sánchez «tenía que saber» de la existencia de estas denuncias de trabajadoras del PSOE contra uno de sus «hombres de absoluta confianza» y «uno de los muñidores de las primarias» con las que recuperó el control del Partido Socialista en 2017.

El jefe de la oposición insistió en que este caso retrata la «hipocresía» del discurso feminista del PSOE porque, según afirmó, Sánchez «lo sabía y lo tapó». Y se mostró convencido de que estas actitudes son «punibles».

«Ha estado seis años conviviendo con él en La Moncloa, tenía que tener conocimiento de las denuncias de compañeras del señor Salazar hacia sus actitudes no solo machistas, sino en mi opinión punibles y con responsabilidad penal. Y, como siempre, lo sabía y lo tapó. Esta es una práctica generalizada de la hipocresía del Partido Socialista y, muy concretamente, del Gobierno sanchista».