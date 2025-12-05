Suscribete a
ELECCIONES EN EXTREMADURA

La candidatura de Gallardo incumple el código ético del PSOE sobre corrupción

El candidato en Extremadura, procesado por corrupción, debería haberse apartado voluntariamente

De no haber solicitado él su renuncia, la Comisión Ejecutiva Federal tenía la obligación de suspenderle

Montero y Gallardo en un acto de la precampaña extremeña
Joan Guirado

Joan Guirado

Madrid

La candidatura socialista en Extremadura liderada por Miguel Ángel Gallardo incumple el Código Ético del PSOE. El presidenciable, que anoche fue arropado por Pedro Sánchez en el arranque de su primera campaña autonómica como líder del partido en la región, debería haber pedido ... la baja voluntaria cuando fue procesado por corrupción. De no hacerlo, según establece la normativa interna, la Comisión Ejecutiva Federal tenía la obligación de suspenderle, algo que tampoco ha hecho la dirección de Sánchez.

