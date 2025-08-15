Situación de extrema gravedad en Extremadura, que pide medios urgentemente: «Hay extremeños en peligro»

Extrema gravedad. Así califica la Junta la situación de Extremadura antes de encarar una nueva noche que se presenta verdaderamente complicada. A lo largo de la región, hay ocho incendios forestales activos, más otros tantos focos donde también se está actuando. Pese a las buenas previsiones que existían por la mañana, la tarde ha acabado siendo un martirio.

El incendio de Jarilla se reactivó a mediodía con dirección a Casas del Monte, municipio que, a esta hora, permanece confinado. Unas 700 personas que no pueden salir de sus casas. Los evacuados de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia sí regresaron a sus hogares, pero el nuevo avance de las llamas dibuja una situación «desfavorable» que podría poner en peligro otras poblaciones.

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha comparecido ante los medios con un tono muy duro, que poco tiene que ver con el optimismo que existía a primera hora de la mañana: «No esperábamos una tarde como esta». De hecho, el consejero ha apuntado claramente a la intencionalidad humana en el resto de incendios que están dejando en jaque la provincia de Cáceres, especialmente los de Aliseda y Casar de Cáceres: «Los vecinos los han visto, han prendido en cuatro focos y ha sido imposible de parar».

Con todo, Bautista reconoce que prácticamente no quedan medios en la región para enfrentar esta situación tan extraordinaria: «No se puede tensar más, la Diputación de Cáceres también se ha quedado sin efectivos». Por ello, exigen al Gobierno tomar medidas urgentes y mandar medios a la región: «Si no se toman medidas, yo no me atrevo a decir qué puede pasar, hay extremeños en peligro«.

A la vista de la evolución de los incendios durante la tarde de este viernes, insto al Gobierno de España a la adopción de dos medidas:



1. El despliegue de medios operativos, maquinaria pesada y medios aéreos del Ejército en Extremadura para ayudar a las tareas de extinción.… — María Guardiola (@MGuardiolaM) August 15, 2025

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ya adelantaba que la región pediría al Gobierno un nuevo despliegue de medios, también del ejército. A través de la Delegación del Gobierno en Extremadura, solicitarán que se aplique el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

En lo positivo, según apuntan los servicios de emergencia, parece que el viento dará una tregua durante la noche, lo que, a priori, debería ayudar a que las condiciones mejoren dentro de un panorama que ya, definitivamente, es crítico.