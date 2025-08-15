El incendio de Jarilla toma fuerza en una zona de pinar y obliga a confinar el municipio de Casas del Monte

Crece, de nuevo, la preocupación por el incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres. Después de una noche «muy positiva» para las tareas de extinción, las llamas han llegado a una zona de pinar, cerca del municipio de Casas del Monte.

Ante la nueva situación, la Junta de Extremadura ha procedido a desalojar la piscina natural del municipio y confinar a sus vecinos, que han recibido el aviso, a través de Es-Alert, a las 14:25h de este viernes.

En estos momentos, son tres los municipios evacuados (Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia) y dos confinados: Oliva de Plasencia y, ahora, Casas del Monte, donde viven cerca de 800 personas a las que se pide permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso.