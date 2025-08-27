Un madrileño, investigado por provocar un incendio forestal mientras veraneaba en Extremadura

Un vecino de Mejorada del Campo (Madrid) está siendo investigado por, presuntamente, provocar un incendio forestal de manera intencionada en la localidad pacense de Burguillos del Cerro, donde se encontraba de vacaciones. El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) ha instruido diligencias por un posible delito contra la seguridad colectiva que le haría enfrentarse a penas de entre uno y cinco años de prisión.

Las llamas se desataban el pasado 14 de agosto, cuando Extremadura se enfrentaba al peor momento de su particular oleada de incendios, con el foco de Jarilla absolutamente descontrolado y otra decena también activos. El fuego partió de la conocida como Sierra de Curuviejo, perteneciente al término municipal de Burguillos, hasta llegar a Salvatierra de los Barros.

Cuando la región carecía de medios, el incendio exigió la intervención urgente de dos helicópteros, dos hidroaviones, dos camiones motobombas, además de efectivos de Protección Civil, agentes del Medio Natural, patrullas de Guardia Civil y bomberos forestales del Plan INFOEX. Pudo controlarse a la mañana siguiente, pero sufrió una reactivación que volvió a demandar trabajos de extinción de medios aéreos y terrestres.

El equipo de SEPRONA de la Guardia Civil de Badajoz, tras reunir suficientes muestras durante la inspección pericial, pudo, gracias especialmente a la colaboración ciudadana, determinar que el origen del incendio fue intencionado por la aplicación directa de llama.

Las pesquisas llevaron a las autoridades hasta este vecino madrileño, como presunto autor de un incendio que se llevó por delante más de 1.100 hectáreas de vegetación forestal de monte bajo y arbolado. El caso ya está en manos del Juzgado de Instrucción de Zafra.

Dos semanas negras para Extremadura

El incendio de Burguillos del Cerro fue parte de dos semanas negras para Extremadura, las peores de su historia en materia forestal. Se registraron más de 60 fuegos que arrasaron cerca de 40.000 hectáreas. El más virulento y peligroso fue el de Jarilla, que afectó al Valle del Jerte, provocó numerosas evacuaciones y calcinó 17.000 hectáreas en 170 kilómetros de perímetro. Habría que remontarse a 2003 para encontrar una situación ligeramente parecida.

Además de Jarilla, los servicios de emergencia tuvieron que hacer frente a otros potentes incendios en Llerena (más de 5.000 hectáreas) o en Aliseda, donde una reactivación elevó las hectáreas calcinadas de las 2.000 a las 4.000 en apenas una noche. La Junta de Extremadura confirmó que aquella reactivación también fue provocada y, presuntamente, motivada por una disputa personal relacionada con el sector cinegético.

Las autoridades también investigan al encargado de una planta fotovoltaica en Casas de Don Pedro, como presunto responsable de otro incendio forestal. Según datos oficiales, desde 2024, en Extremadura se han registrado 35 incendios dentro de plantas fotovoltaicas. Es el doble que los notificados entre 2020 y 2023.