Julián Quirós recibe la Medalla a la Defensa de las Víctimas del Terrorismo de Extremadura

En un solemne acto celebrado este jueves en el recogido claustro del convento de Santa Clara en Mérida, el director de ABC, Julián Quirós (Guareña, Badajoz, 1969) ha sido condecorado con la Medalla a la Defensa de las Víctimas del Terrorismo en Extremadura, reconocimiento que otorga el ejecutivo autonómico a quienes, con su labor y compromiso, han dedicado parte de su vida a defender la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. También han sido galardonados Enrique Juan Martín Bernadí, coronel de Infantería del Ejército de Tierra y María de los Ángeles Pedraza, madre de Myriam, fallecida con apenas 25 años en el 11M, y expresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha valorado al director de ABC «por su valiente sensibilización a través de los medios de la barbarie» que supuso la banda terrorista. En su discurso, la presidenta extremeña ha recalcado el «compromiso» de la región con las víctimas: «Ni podemos ni queremos olvidar que ETA intentó quebrar con el uso de la violencia más sanguinaria la voluntad del pueblo español».

Guardiola, en este sentido, ha defendido un mensaje de «unidad, solidaridad y defensa de la convivencia» frente al «odio y la sinrazón». Un mensaje, dice, que no debe ampararse en el «rencor», sino ir más allá, «para que las nuevas generaciones nunca tengan que enfrentarse al fanatismo». La líder popular cree que es importante impulsar la formación en centros educativos de valores como la «tolerancia, la convivencia y la defensa de los derechos fundamentales».

Críticas a Marlaska

En el acto, también ha tomado la palabra el consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Miguel Ángel Folguera, que ha querido valorar el papel del gobierno extremeño en un contexto en el que el ministro del Interior está tratando a las víctimas como si hubiesen «hecho daño a España», cuando lo que realmente han hecho es «defenderla incluso dando la vida».

Folguera cree que la aplicación de la Ley de Víctimas del Terrorismo en Extremadura consolida a la región como referencia de «sensibilidad y compromiso», con una norma que sitúa «a la persona en el centro». En este sentido, al presidente de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo, José María Antón, ha definido la ley como «crucial», pero entiende prioritario que las administraciones hagan «algo más» para reconocer a «todas las víctimas». Todo, en un acto en el que ha ejercido como anfitrión el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

El director de ABC, Julián Quirós y la presidenta de la Junta, María Guardiola JUNTA DE EXTREMADURA

Un extremeño ilustre

Quirós, antes de dirigir ABC, también fue director del diario `Hoy´, líder y referencia de la información en Extremadura, entre 2007 y 2009. Es, actualmente, uno de los extremeños más ilustres, orgulloso de su tierra y sus raíces. La Junta le concede este reconocimiento por su «compromiso férreo» con la defensa de todas las víctimas del terrorismo y la lucha contra ETA. Además, el ejecutivo regional subraya la labor que ha realizado, en este sentido, al frente de ABC desde 2020: «Ha condenado sistemáticamente la tibieza ante el terrorismo y la presencia de los herederos políticos de ETA en pactos políticos».

Entre los argumentos que justifican el galardón, se ha subrayado la forma constante en la que Quirós ha puesto el foco en el peligro de olvidar lo que supuso y significó para España la banda terrorista y ha incidido en la importancia de que los jóvenes, que no vivieron la sinrazón y crueldad de los atentados y sus consecuencias, no acaben por ignorarlo. Su trabajo y recorrido contra el «blanqueamiento político del terrorismo y en defensa de la memoria histórica» representan para la Junta de Extremadura un claro ejemplo de compromiso con los valores democráticos y la dignidad de las víctimas.

Julián Quirós, director de ABC, recibe la Medalla en Defensa de las Víctimas del Terrorismo JUNTA DE EXTREMADURA