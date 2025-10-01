Suscribete a
ABC Premium

Un adelanto electoral en Extremadura coincidiría con Gallardo en el banquillo de los acusados

Guardiola irá a las urnas, si no logra aprobar los presupuestos, con el PSOE regional en el momento de mayor debilidad de su historia

Varias comunidades del PP sopesan adelantar elecciones en 2026

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo
El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo EFE
Adrián García Durán

Adrián García Durán

BADAJOZ

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay tambores de elecciones en Extremadura. Todo después de que la presidenta de la Junta, la popular María Guardiola, anunciase el pasado lunes que, de no aprobar los presupuestos de la región para 2026, llevaría a la región a las urnas: «O hay ... presupuestos para el futuro o el futuro lo decidirán los extremeños», decía. El ejecutivo autonómico se vio obligado a prorrogar las cuentas de 2024 para el presente curso y no se plantea la posibilidad de una segunda prórroga.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app