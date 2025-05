La esposa de López Obrador, que exigía a la Corona disculpas por la Conquista, quiere ahora ser española

La ex primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, ha iniciado formalmente el trámite para obtener la nacionalidad española. El mecanismo sería la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, según ha podido confirmar ABC a través de fuentes diplomáticas.

Desde la semana pasada se especulaba en la prensa mexicana sobre la presencia de Gutiérrez Müller en oficinas consulares españolas en Ciudad de México. Esta redacción pudo conocer que la periodista, una de las principales impulsoras del conflicto entre México y España, estaría analizando realizar actividades académicas en Europa. Esta determinación había instalado el rumor de que podría solicitar un visado de estudiante pero, finalmente, se confirma que su intención es adquirir la ciudadanía.

Gutiérrez Müller puede acceder a la nacionalidad española por ser nieta de catalanes por parte de su madre y de castellanos por parte de su padre. Si bien no existe tratado de doble nacionalidad entre ambos países, la ex primera dama no pierde su pasaporte mexicano tras obtener el español.

Gutiérrez Müller, nacida en Ciudad de México en enero de 1969, es escritora, investigadora y académica. Esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, también es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana de Puebla, con un máster en letras iberoamericanas. Además, es doctora en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Iztapalapa.

Crisis diplomática

En 2019, Gutiérrez Müller comenzó a erosionar la relación bilateral entre México y España al impulsar el envío de una carta a la Corona española en la que se le reclamaba que pidiera disculpas a México por la Conquista. En la misiva, el Gobierno mexicano exigía al Estado español que pidiera perdón por la crímenes cometidos a partir de la llegada de Hernán Cortés y durante la Conquista. Una petición con la que el Ejecutivo de López Obrador quiso conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlán.

«Comenzó como un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del Reino de Castilla y la conquista se realizó bajo innumerables crímenes y atropellos», se menciona en la carta. Y continúa: «Con este propósito, el Gobierno de México propone a Su Majestad que se trabaje a la brevedad, y en forma bilateral, en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel; que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados».

Ante la falta de respuesta, López Obrador aprovechó una de sus conferencias matutinas para cuestionar a la Corona española. Todo esto sucedió a los pocos meses de una visita de Estado del presidente Pedro Sánchez a México.

El enfrentamiento escaló hasta el punto de que en 2022 el entonces presidente mexicano decretó una «pausa» en la relación bilateral. Un gesto eminentemente simbólico: la inversión española en México siguió fluyendo así como los contactos entre ambos gabinetes. El enfriamiento de relaciones de López Obrador solo se aplicó a Sánchez y al Rey Felipe VI, el mismo jefe de Estado al que su esposa ahora le deberá jurar lealtad para obtener la nacionalidad española.

Continuidad con Sheinbaum

El conflicto no acabó con la salida de López Obrador del Gobierno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum, como consecuencia de esta tensión, no invitó a ningún representante de la Familia Real española a su toma de posesión el pasado octubre. Sin embargo, sí invitó al presidente ruso, Vladímir Putin, sobre quien pesa una orden de captura internacional.

La decisión de optar a la nacionalidad tomada por Gutiérrez Müller ha sido interpretada en el entorno de Sheinbaum como una posibilidad de comenzar a restablecer la relación bilateral. México ya ha confirmado su patrocinio a la próxima feria Internacional de Turismo en Madrid, un desembolso suspendido el año pasado. En 25 meses, el plazo que dura el proceso legal, esta mexicana que vilipendió la Conquista será española.