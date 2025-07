España sustituye a Alemania como país más buscado por los refugiados

Este año será muy posiblemente recordado como el año en el que Alemania tocó este punto de inflexión: por primera vez desde antes de la «crisis de los refugiados» el país deja de ser el líder de Europa en términos de solicitudes de asilo. Un informe confidencial de la Comisión Europea muestra la drástica disminución del número de personas que buscan protección. Sin embargo, hay un acontecimiento que está causando gran preocupación en Bruselas. La cifra no es todavía oficial, pero aparece en un informe de Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) filtrado por el medio alemán Welt am Sonntag que no ha sido desmentido.

El número de solicitudes de asilo presentadas en Alemania entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, 65.495 solicitudes, supone una disminución del 43 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado y sitúa a Alemania en el tercer lugar. España es ahora el país que registra el mayor número de solicitudes de asilo de la UE (76.020), seguido de Francia (75.428). Hungría, con 47 solicitudes de asilo durante el primer semestre, Eslovaquia con 84 y Lituania con 152 figuran en la retaguardia.

El cambio de gobierno en Alemania, tras las elecciones del pasado mes de septiembre, y el consiguiente cambio de política, con el establecimiento de controles fronterizos sistemáticos, rechazo en la frontera de solicitantes y asilo, aumento de las deportaciones y paralización de los procesos de reunificación familiar son las causas más evidentes del cambio de orientación de muchos refugiados, que anhelaban hasta ahora llegar a Alemania y que comienzan a preferir mayoritariamente otros países europeos.

«Otra de las principales razones de la disminución de las cifras es, además de los efectos estacionales y el aumento de la cooperación entre terceros países y la agencia de protección de fronteras de la UE, Frontex, los acuerdos de asociación con importantes países del norte de África», ha explicado la experta en migración de la UE, Lena Düpont. De hecho, los nuevos paquetes de apoyo que la Comisión Europea ha destinado a países como Túnez o Egipto, se consideran «extremadamente exitosos». Se trata de acuerdos que establecen que los países pueden utilizar préstamos e inversiones de la UE para mejorar el sistema nacional de salud y educación, pero también para ampliar sus agencias de seguridad y protección fronteriza, con el fin de fortalecer económicamente a los países y así reducir también los motivos de migración.

En general, el número de personas que buscan asilo en los países de la UE más Noruega y Suiza está disminuyendo en su conjunto. El informe enumera 388.299 solicitudes, lo que supone un descenso del 23% en comparación con el primer semestre de 2024.En toda la UE, la mayoría de los solicitantes de asilo procedían de Venezuela (48.413), Afganistán (41.127) y Siria (23.307). El primer país de destino de los venezolanos es España, mientras que Alemania es el claro favorito entre los afganos y sirios. La mayoría de los solicitantes de asilo en Alemania procedían de Afganistán (22 por ciento), Siria (20 por ciento) y Turquía (11 por ciento). El informe muestra, por otra parte, «que las medidas están funcionando», según el eurodiputado Jan Christoph Oetjen (FDP). «Pero ahora no puedes dormirte en los laureles. Debemos seguir garantizando que controlamos la cuestión de la migración en toda la UE». Esto también incluye el refuerzo de Frontex para proteger las fronteras exteriores. »Aquí es precisamente donde tenemos que comenzar y expandir aún más la agencia de protección fronteriza«, aconseja.

Los datos provisionales que van avanzando algunos de los Bundesläbnder alemanes confirman la drástica reducción en el país de las solicitudes de asilo. El número de personas que han pedido el estatus de refugiados en Baden-Württemberg, por ejemplo, ha disminuido constantemente en los últimos meses. Según el Ministerio de Justicia regional, en 2024 se registraron alrededor de 22.100 solicitudes de asilo, mientras que en los primeros cinco meses del año en curso solo hubo unas 5.200. La última cifra oficial a escala federal data del mes de mayo e igualmente confirma esa tendencia. En mayo, solo se presentaron la mitad de solicitudes de asilo que el año pasado en Alemania. La multiplicación de las deportaciones parece estar jugando un papel fundamental en el proceso de desincentivación. Solamente entre enero y marzo, un total de 6.151 personas fueron deportadas de enero a marzo desde Alemania. Extrapolado al resto del año, serían unas 24.000 personas en total.

A pesar de que estos datos suponen un evidente alivio, las autoridades alemanas muestran preocupación por la situación en Libia, país del que huyen masivamente los habitantes desde hace meses, debido a la guerra civil, y con el que la UE ha firmado un acuerdo de asociación. Se estima que unas 90.000 personas están actualmente esperando en Libia un cruce a Europa y podrían suponer un nuevo repunte.