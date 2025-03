Yolanda Díaz proclama a Sumar como la fuerza que ganará las elecciones de 2027 tras endosar su liderazgo a dos desconocidos

Yolanda Díaz ha tratado sin éxito alguno pasar desapercibida este domingo. Pese a los esfuerzos por camuflarse entre el pelotón de dirigentes y de ceder el protagonismo a los dos nuevos supuestos coordinadores generales de Movimiento Sumar -Lara Hernández y Carlos Martín Urriza-, la vicepresidenta ... segunda y líder fáctica del partido lo ha acaparado todo. Díaz ha tirado una vez más del que ya se ha convertido en uno de sus colores fetiches, el azul bebé, para darse un baño de aplausos de militantes, que la han recibido a gritos de '¡Presidenta, presidenta!' sin que ella haya podido hacer nada por evitarlo y que han hecho que acabe proclamando a Sumar como fuerza «clave» que ganará no sólo las elecciones generales de 2027, sino que ganará «un país». Una puesta en escena que evidencia, una vez más, que Sumar no es sin Yolanda Díaz.

Todos los periodistas y cámaras que no se trasladaron apenas 24 horas antes hasta el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid para seguir de cerca el proceso de debate y votación de enmiendas, resoluciones, y el nombramiento de los nuevos órganos estatales de dirección, sí han estado este domingo por la mañana en el Teatro Alcázar de la capital, escenario escogido por Movimiento Sumar para la clausura de su segunda asamblea estatal, la del 'rearme', y que ha abierto las puertas a los militantes magentas. Algo habrá tenido que ver la presencia de Díaz, que, el sábado, sin embargo, optó por ausentarse del congreso de su propio proyecto. Ese mismo que dejó descabezado y en manos de una gestora interina sólo diez meses después de lanzarlo.

La puesta de largo de Hernández y Marín Urriza, quienes se estrenaban como nuevos líderes después de que la lista que encabezaban saliera vencedora con Díaz como número tres número tres detrás de estos dos desconocidos afines a ella, desde donde seguirá moviendo los hilos de la formación parapetada en la Coordinación Institucional. Un cargo que fuentes internas equiparan al del ministro Ernest Urtasun en 'Comuns' o al de la exministra Irene Montero en Podemos. En cualquier caso, la estrella era ella. Hasta Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, lo ha reconocido en su intervención inicial, que ha dedicado, precisamente, a enaltecer y alabar la figura de Díaz como persona que «dirige» Sumar: «Eres una mujer comprometida, valiente, que no se arruga, que nunca da por perdida ninguna batalla», le ha dicho. «Enhorabuena, Yolanda», le ha dicho también el de CC.OO., Unai Sordo.

Noticia Relacionada Sumar se prepara para revivir tras meses a la deriva Patricia Romero Yolanda Díaz saldrá elegida número tres de la lista que dirigirá su partido, por detrás de dos desconocidos afines

A los principales líderes sindicales de nuestro país, les han seguido los portavoces del grupo parlamentario, Verónica M. Barbero, y del partido, el ministro Ernest Urtasun, que se han encargado de dar paso al momento álgido de la jornada, únicamente frustrado al inicio por un intento de escrache de una mujer enmascarada que, desde uno de los palcos, le ha gritado: «De comunista a comunista, ¿cuántos depredadores sexuales más van a salir de sus filas?». «Ella no necesita presentación». Con estas palabras subía Yolanda Díaz al escenario del Teatro Alcázar, la única ponente con la que la gente se ha puesto en pie. Claro, venían a verla a ella.

Tras hacer un llamamiento a la unidad de la izquierda, incluido Podemos, en línea con las resoluciones aprobadas e incorporada al nuevo ideario de la formación, la vicepresidenta segunda ha proclamado a Sumar como fuerza política que se proclamará vencedora en los próximos comicios generales previstos para el año 2027 o, al menos, como llave para reeditar un tercer gobierno de coalición progresista. «Sumar va a ser clave de nuevo para que el año 2027 volvamos a gobernar. La gente lo que quiere es que caminemos juntas, lo hemos hecho, nos hemos dado la mano. Nos quedan dos años para no sólo ganar las elecciones, sino para cambiar la vida de la gente, para ganar el país», ha señalado, al tiempo que ha apelado al mismo discurso del miedo a la llegada de la derecha y la extrema derecha al que se juraron no recurrir en exclusiva. «¿Os imagináis la España negra de Feijóo y Abascal? No van a ganar [...] Para esto, Sumar, es decisiva», ha abundado.

«¿Os imagináis la España negra de Feijóo y Abascal? No van a ganar y para esto, Sumar, es decisiva» Yolanda Díaz Líder 'de facto' de Sumar

Díaz está convencida, además, de que «ahora es el momento» de relanzar la agenda social del Gobierno de España y es aquí donde Sumar, que nació precisamente al calor de las generales de 2023 como ha explicado su líder, ha de jugar un papel clave como ha venido haciendo hasta la fecha, dice, para sacar adelante, entre otras medidas, la prestación universal por hijo a cargo, la universalidad de la escuela pública de 0 a 3 años, el llamado estatuto del becario o la intervención del precio público de la vivienda. En general, ha señalado, «sacar adelante a nuestro país de la precariedad». No se ha bajado del escenario sin sacar pecho las que son sus dos medidas estrellas de la legislatura -la reducción de la jornada laboral y la subida del salario mínimo- a la que añade una tercera: la exención tributaria del SMI. «Hemos demostrado que ganando derechos laborales, mejorábamos y le dábamos la vuelta a la economía de nuestro país», ha proclamado una Díaz enorgullecida de su labor al frente del Ministerio de Trabajo.

En lo relativo a la defensa nacional, durante la media hora aproximada que ha durado su discurso (frente a los diez del de cada uno de los recién elegidos 'líderes') ni una referencia tan siquiera velada la OTAN, pese a posicionarse a favor de la salida de España en el Congreso hace apenas dos semanas. Los militantes de Sumar quisieron también enmendar el documento político para poner negro sobre blanco la salida de nuestro país de la Alianza Atlántica y que finalmente fue rechazada en la fase de votaciones aún reformulando la idea de abandono por la de «superar» la organización atlantista. «No es momento de rearmar Europa con 800 mil millones de euros, sino de refundarla. No es el cuánto, es a dónde vamos», se ha limitado a decir.