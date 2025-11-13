Suscribete a
La Fiscalía defiende que el borrado de datos fue «legítimo» y no tiene incidencia en la causa

La confusa declaración de la trabajadora del PSOE que entregó sobres: «No lo recuerdo»

Celia Rodríguez, de la Secretaría de Organización del partido, afirmó como testigo en el Supremo que era el propio Ábalos quien autorizaba los pagos de sus gastos y de otras personas

La extrañeza del juez del caso Ábalos por los pagos en efectivo del PSOE: «¿Cuál era la finalidad de tener en caja esas cantidades?»

Juicio a Álvaro García Ortiz, en directo: informes finales de acusación, Fiscalía y defensa y última hora hoy

Celia Rodríguez, la trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó a Koldo García (asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos) o a personas de su entorno, como ... su esposa o su hermano, sobres con dinero en efectivo en la sede nacional del partido, prestó una confusa declaración como testigo ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga a Ábalos, a Koldo García y también al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por delitos de corrupción.

