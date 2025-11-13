La confusa declaración de la trabajadora del PSOE que entregó sobres: «No lo recuerdo»

Celia Rodríguez, la trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó a Koldo García (asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos) o a personas de su entorno, como ... su esposa o su hermano, sobres con dinero en efectivo en la sede nacional del partido, prestó una confusa declaración como testigo ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga a Ábalos, a Koldo García y también al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por delitos de corrupción.

Rodríguez no supo concretar al magistrado Leopoldo Puente, a pesar de que ella era la encargada del trámite, en qué momento dejaron de entregarse sobres con dinero en efectivo en el PSOE para liquidar gastos que previamente habían adelantado sus miembros. Esa fue la justificación que dieron tanto Ábalos como Koldo para los cobros en efectivo en los que el juez ve indicios de un procedimiento de posible blanqueo del cobro de comisiones ilegales de empresarios adjudicatarios de obra pública por el que están investigados.

«Lo que sí es trascendente es que nos diga usted si efectivamente se realizaban ordinariamente pagos en metálico», le indicó el magistrado «Sí», contestó la trabajadora del partido desde 1987.

«Ahora ya no se hace así. Creo que desde finales de 2021 se paga por transferencia. Creo, ¿eh?« Celia Rodríguez Trabajadora del PSOE

«Ahora ya no se hace así. Creo que desde finales de 2021 se paga por transferencia. Creo, ¿eh? Dudó después de beber agua en la Sala del Alto Tribunal. Creo que desde esas fechas se paga con transferencia bancaria», afirmó la testigo.

El juez le pidió que especificara desde cuándo dejó de hacer entregas en metálico y contestó: «Supongo que por las mismas fechas. No le sabría decir con exactitud. No recuerdo».

Rodríguez explicó que era ella misma quien rellaba las hojas de liquidaciones de gastos de los miembros del PSOE, y las pegaba en documento que entregaba en Administración para que estuviera archivado y se autorizase el pago. «¿Los pagos tenían que ser aprobados por alguien?», preguntó el magistrado. «Ábalos los firmaba y yo los bajaba a Administración», reconoció la trabajadora del partido.

En los informes de la UCO se reflejó que, en el caso de Koldo García, Celia Rodríguez avisaba a su esposa Patricia Uriz y o ella o el hermano de Koldo, Joseba García, iban a recoger el dinero. «O venía Koldo, o enviaba a alguien o algún mensajero. Yo dejaba el sobre abajo, en recepción de Ferraz, para que cuando pasaran lo recogieran», reconoció.

«¿Le pagaba a quien le dijera don Koldo?» «Claro»

«¿Lo recogía cualquier persona? ¿Le pagaba a quien le dijera don Koldo?», preguntó el magistrado. «Claro. Yo cuando avisaba a Koldo o a su mujer, decía: 'Cuando podáis, mandáis a alguien para recogerlo'», explicó.

«Es un procedimineto un poco extraño que no le pagara usted a la persona que había solicitado el dinero sino a un mensajero», consideró el magistrado. «Era por facilitar el trabajo a las personas que no podían ir a recogerlo», justificó ella.