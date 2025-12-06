Calles cortadas y líneas de la EMT suprimidas por el Maratón de Valencia este domingo 7 de diciembre

Valencia celebra este domingo la 45 edición del Maratón que reunirá a 36.000 corredores y provocará cortes de tráfico y la supresión de líneas de autobús de la EMT en un recorrido que transitará por 42 kilómetros de la capital del ... Turia.

La prueba comenzará a las 8.15 horas del domingo, en la plaza del Maratón, con un total de nueve salidas, y la previsión es que finalice sobre las 15.10 horas en el interior de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Como cortes previos, este sábado se ha procedido al corte de la Alameda, entre plaza Europa y el puente de l'Assut de l'Or, de 6.00 a 14.00 horas aproximadamente, con el fin de albergar el «mini maratón». El sábado, también, se procederá al corte de Alcalde Reig, entre la avenida de La Plata y el puente del Regne sentido entrada a la ciudad desde las 21:00 horas.

MÁS INFORMACIÓN Cortes de tráfico por el Maratón Valencia 2025: calles afectadas y cuándo empiezan

Los cortes para albergar el recorrido del Maratón, el mismo domingo, empezarán una hora antes del inicio de la carrera, y durante el Maratón permanecerá invertido el sentido del paso inferior de Menéndez Pidal-Tirso de Molina, lo que permitirá la salida de tráfico de sur a norte de la ciudad.

La Empresa Municipal de Transportes también ha planificado nuevas rutas en un total de 32 líneas, desde este viernes hasta que termine la carrera, «para aproximar a las personas usuarias lo máximo posible a su destino».

Afecciones al transporte público

El domingo se suprimirán las líneas C1, 19, 30, 31, 32, 40, 67, 70, 71, 73, C2, 81, 92, 93, 94, 95 y 98. Si bien, la ciudadanía podrá utilizar las líneas 35, 99 y la C3 para aproximarse a la zona de salida y a la Ciutat de les Arts i les Ciències, y toda la información podrá consultarse en la sección 'Última Hora' de la web de la EMT, en la App y en redes sociales.

Por lo que respecta a la Línea 4 de Metrovalencia, el paso del Maratón obligará a cortar la circulación desde las 8.00 hasta las 11.20 horas entre Pont de Fusta y Doctor Lluch, por lo que sólo se circulará entre Mas del Rosari-Vicent Andrés Estellés y Pont de Fusta hasta esta hora. En cuanto a la Línea 6, no circulará entre las 7.30 y las 11.20 horas.﻿

La Línea 8, por su parte, no empezará a circular hasta las 12.30 horas, momento en el que se restablecerá el servicio al completo, y la Línea 10 (Alacant-Natzaret) prestará servicio entre las estaciones de Alacant y de Amado Granell-Montolivet hasta las 10:00 horas del domingo, y a partir de esa hora ya realizará el recorrido al completo.

Toda la información sobre las incidencias de tráfico en las zonas afectadas podrá seguirse en tiempo real en la cuenta de X (anterior Twitter) del Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento @transitvalencia, en la aplicación App Valencia, en el apartado de movilidad del geoportal municipal y también a través de las aplicaciones Google Maps y Waze.