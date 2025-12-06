Suscribete a
ABC Premium

Calles cortadas y líneas de la EMT suprimidas por el Maratón de Valencia este domingo 7 de diciembre

La gran prueba deportiva de 42 kilómetros provoca afecciones al tráfico por toda la ciudad

José Cardo, podólogo: «No hay que estrenar zapatillas o calcetines diez días antes de una carrera»

Imagen del circuito del Maratón de Valencia
Imagen del circuito del Maratón de Valencia ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Valencia celebra este domingo la 45 edición del Maratón que reunirá a 36.000 corredores y provocará cortes de tráfico y la supresión de líneas de autobús de la EMT en un recorrido que transitará por 42 kilómetros de la capital del ... Turia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app