Qué hacer en Valencia el puente de diciembre: dónde ver belenes, luces de Navidad y maratón

Valencia vive un fin de semana cargado de eventos y planes para toda la familia. El puente de diciembre, con dos festivos este sábado 6 y el lunes 8 de diciembre, convierte a la capital del Turia en un escenario perfecto para vivir ... el encanto de la Navidad con múltiples belenes y luces navideñas, al tiempo que se prepara para este domingo disfrutar del maratón que recorre 42 kilómetros de la ciudad.

Respecto a los nacimientos navideños que se pueden visitar en Valencia, el Belén monumental del Ayuntamiento, una recreación de casi 40 metros cuadrados, ya se encuentra en el Salón de Cristal municipal, que ha sido diseñado y ejecutado, como en los años anteriores, por la Asociación de Belenistas de Valencia.

También se han instalado belenes a tamaño natural en la plaza del Ayuntamiento (frente al edificio consistorial) y en la plaza de la Reina (al lado de la Catedral), donde permanecerán hasta el próximo 6 de enero.

Los tres belenes municipales podrán visitarse con entrada libre y gratuita durante toda la campaña de Navidad. El belén monumental del Salón de Cristal permanecerá abierto hasta el 3 de enero de 2026, mientras que los nacimientos de la plaza del Ayuntamiento y de la plaza de la Reina quedarán expuestos hasta el 6 de enero.

MÁS INFORMACIÓN Cortes de tráfico por el Maratón Valencia 2025: calles afectadas y cuándo empiezan

En paralelo, la plaza del Ayuntamiento acoge todos los sábados hasta el 3 de enero un espectáculo piromusical con juego de las luces de Navidad a las 18.30 horas, a cargo de Pirotecnia Valenciana. En el mismo lugar también hay habilitada una pista de hielo, un tren y un carrusel que son un imprescindible para padres, madres e hijos.

En cuanto a mercadillos de Navidad, hay múltiples instalados por toda la ciudad. Como la Feria de Artesanía de Navidad de la plaza de la Reina, el mercadillo de Navidad del Centro, entre la calle Hospital y la avenida del Oeste o el de la calle Colón, en plena plaza conocida como Ruinas, al lado de El Corte Inglés.

A nivel cultural, desde la semana pasada se puede visitar el interior de la Real Parroquia de los Santos Juanes, ubicada junto al Mercado Central y la Lonja de la Seda, cuya restauración ha sido financiada íntegramente con casi diez millones de euros de la Fundación Hortensia Herrero. A última hora ofrece un espectáculo de videomapping para conocer los secretos más ocultos del templo.

Planes para Valencia en el puente de diciembre

Por otro lado, este fin de semana Valencia es más deportiva que ningún otro gracias a la celebración del Maratón, al que acuden 36.000 corredores de todo el planeta y que busca romper el récord del mundo. La prueba deportiva comenzará el domingo 7 de diciembre a las 8.15 horas y recorrerá 42 kilómetros por toda la ciudad.

Para abordar con tiempo las compras navideñas, otro de los planes más habituales en estas fechas es acudir a los centros comerciales de la ciudad, como El Saler, Aqua o El Corte Inglés, que se mantendrán abiertos como Bonaire y MN4 el sábado 6 de diciembre. Los primeros también ofrecerán servicio el domingo 7 y por último sólo los locales de ocio y restauración de todos el lunes, festivo por la Inmaculada Concepción.