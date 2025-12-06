Suscribete a
ABC Premium

Qué hacer en Valencia el puente de diciembre: dónde ver belenes, luces de Navidad y maratón

La capital del Turia ya vive el espíritu navideño en sus calles en un fin de semana marcado también por la celebración de la gran prueba deportiva

Horarios especiales de Mercadona para el festivo del sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución

Imagen de uno de los belenes navideños de Valencia
Imagen de uno de los belenes navideños de Valencia ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Valencia vive un fin de semana cargado de eventos y planes para toda la familia. El puente de diciembre, con dos festivos este sábado 6 y el lunes 8 de diciembre, convierte a la capital del Turia en un escenario perfecto para vivir ... el encanto de la Navidad con múltiples belenes y luces navideñas, al tiempo que se prepara para este domingo disfrutar del maratón que recorre 42 kilómetros de la ciudad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app