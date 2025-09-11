Valencia será la primera ciudad de Europa autosuficiente en agua potable en caso de emergencia

Tras el duro golpe que supuso la reciente dana del 29 de octubre, el Pleno del Estado de la Ciudad de Valencia ha estado marcado por anuncios clave para preparar a la capital del Turia ante episodios meteorológicos extremos o posibles apagones.

Por ello, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado entre las 55 nuevas medidas, un nuevo Plan de Infraestructuras Críticas 2026-2031, que estará dotado con un presupuesto de 120 millones de euros y convertirá a la ciudad de Valencia en la primera ciudad de Europa autosuficiente en el suministro de agua potable en caso de emergencia.

En este sentido, la seguridad ha sido uno de los grandes ejes del Pleno, con anuncios como la instalación de nuevas cámaras de vigilancia en el nuevo cauce del río Turia para controlar los niveles de avenidas de agua; el inicio de un proyecto para la dotar a La Torre de un sistema de avisos sonoros a la población, y la adquisición de teléfonos satelitales y emisoras híbridas para los servicios esenciales, en caso de apagón.

Así, Catalá ha aprovechado el anuncio de las cámaras de seguridad para reprochar que aunque «nos ayudarán», para ser «verdaderamente efectivos es necesario que la Confederación Hidrográfica del Júcar aumente la monitorización e instale con celeridad el sistema de alerta temprana en los cauces y barrancos que afectan a la ciudad, como lo hace con el Ebro».

Por otro lado, la alcaldesa también ha anunciado actuaciones para impulsar la construcción y oferta de viviendas de protección pública y alquiler asequible. Además, contempla aumentar el cheque bebé a 400 euros y crear nueva plazas para bomberos y policías.

Plan de Infraestructuras Críticas

En cuanto al Plan de Infraestructura Críticas, el proyecto incluye la ampliación de la red de baja presión e incorporación de los pozos a la red, también contempla dotar a las plantas potabilizadoras de la ciudad con macro-grupos electrógenos de alta generación, además de la construcción de cuatro nuevos pozos municipales y cuatro plantas potabilizadoras dentro de la ciudad.

Del mismo modo, la alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento invertirá 3,2 millones de euros en obras de mejora del suministro de agua de la zona norte de la ciudad y 2,1 millones en obras para ganar capacidad y calidad de agua en la Planta potabilizadora de La Presa Nueva infraestructura en la planta del Realón.

Además, Catalá ha señalado que aumentará las zonas de sombra y las fuentes de aguas refrigeradas, que pretende alcanzar las 200, además de habilitar nuevos refugios climáticos con el objetivo de combatir las olas de calor.

144 plazas nuevas para Bomberos y 50 para Policía Local

Respecto al refuerzo de la seguridad en la ciudad, Catalá ha anunciado convocatorias para 144 nuevas plazas para el Cuerpo de Bomberos y 50 nuevas plazas de policías locales, así como desplegará 108 agentes más de la Policía de Barrio por toda la ciudad y se incrementará en 80 nuevos agentes la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) y se creara una nueva Unidad de Policía Local de Vehículos de Movilidad Personal.

En relación con la protección del parque natural de la devesa de El Saler y l'Albufera, la alcaldesa ha comunicado la instalación de 3 nuevos caños anti-incendios y proyecto para garantizar el agua en las pedanías sur para ampliar las fases de cañones anti-incendios. También los Bomberos de Valencia adquirirán 9 nuevos vehículos.

También ha informado que el Ayuntamiento ya tiene redactado el proyecto de cámaras del centro histórico que contempla 462 cámaras, además de las 40 cámaras de seguridad y vigilancia que ya se han instalado en Orriols, Benimámet, La Punta, en la Plaza de la Malvarrosa, en la Avenida de la Malvarrosa y en torno de las Casitas Rosas, y en Forn d'Alcedo.

Aumento del cheque bebé a 400 euros

Entre las medidas más señaladas también se encuentra el aumento del cheque bebé, que pasará de 300 a 400 euros, así como la alcaldesa ha destacado la gratuidad del Servicio de Ayuda a Domicilio y la incorporación de 70 nuevos trabajadores de servicios sociales y la convocatoria de 53 plazas. También ha anunciado la apertura de 2 nuevos centros municipales de Servicios Sociales Benicalap y Ruzafa.

Por otro lado, la alcaldesa ha subrayado que el Ayuntamiento «mantendrá la rebaja histórica de impuestos» con la reducción del 20% del IBI, la reducción de entre el 60% y el 90% del IBI para familias numerosas y la bonificación del 95% de plusvalía, entre otros.

Semaforización en los carriles bici y tarjeta MovimEMT

En cuanto a la movilidad, Catalá ha adelantado que el consistorio pondrá en marcha un Proyecto Piloto de semaforización en los carriles bici más conflictivos y la creación de la tarjeta pionera en España MovimEMT asociada a la tarjeta de crédito.

Además, ha avanzado la elaboración de un estudio de movilidad ciclo-peatonal de Forn d'Alcedo, donde se valorará una nueva pasarela hacia Turianova.

Plan Valentia y Culturia

En relación con la imagen y embellecimiento de la ciudad, María José Catalá ha detallado la puesta en marcha del Plan Valentia, que incluye la creación de un catálogo de criterios de unificación de imagen y embellecimiento del centro de la ciudad. También ha anunciado el proyecto Culturia, que nace del eje vertebrador de cultura que representa el Jardín del Turia.

Agencia del Alquiler

En materia de vivienda, el Ayuntamiento ha anunciado la puesta en marcha la Agencia del Alquiler, con los objetivos de «dar seguridad a los propietarios» y activar las viviendas vacías que existen en la ciudad para que salgan al alquiler.

Respecto al Plan + Vivienda, ha anunciado la adjudicación de viviendas a 41 familias en Quatre Carreres y el inicio de la construcción de Nuevo edificio de 90 viviendas de protección pública en Quatre Carreres.

Nuevos centros escolares e instalaciones deportivas

En materia escolar, está prevista la apertura del nuevo CEIP de Malilla y la apertura de la nueva escuela infantil municipal de El Cabanyal. Además, el consistorio aumentará del 75% del presupuesto para mantenimiento de los colegios.

Asimismo, la alcaldesa ha anunciado la puesta en marcha del Polideportivo del Parque Central, la construcción y ampliación de la IDE c/Reina Violant y la construcción de una nueva IDE en Malilla.