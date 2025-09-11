Suscribete a
ABC Premium

Valencia será la primera ciudad de Europa autosuficiente en agua potable en caso de emergencia

María José Catalá también ha anunciado en el Pleno del estado de la ciudad el aumento del cheque bebé a 400 euros y nueva plazas para bomberos y policías

Valencia tendrá una nueva réplica de la Senyera para desfilar el 9 de octubre de 2027

Mercadona busca contratar médicos por toda España con un sueldo anual de hasta 87.000 euros

Imagen de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en el Pleno del estado la ciudad
Imagen de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en el Pleno del estado la ciudad ABC
Alba Pérez Espada

Alba Pérez Espada

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras el duro golpe que supuso la reciente dana del 29 de octubre, el Pleno del Estado de la Ciudad de Valencia ha estado marcado por anuncios clave para preparar a la capital del Turia ante episodios meteorológicos extremos o posibles apagones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app