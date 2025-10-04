Valencia permitirá el acceso de animales a los edificios públicos

El concejal de Bienestar Animal en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, ha anunciado que el equipo de gobierno trabaja en una modificación de la ordenanza de Bienestar Animal para permitir el acceso de las mascotas a los edificios públicos.

Así se ha manifestado este sábado el concejal, que ha participado en las actividades organizadas durante esta mañana en los Jardines de Viveros con motivo del Día Mundial de los Animales, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El edil ha avanzado que el Ayuntamiento «está trabajando en la nueva ordenanza de Bienestar animal que regulará por primera vez el acceso de los animales a los edificios públicos municipales». «Hoy en día las mascotas pueden acceder a muchos establecimientos públicos, como cafeterías o comercios, por lo que no tiene sentido que no puedan acceder a edificios públicos», ha resaltado.

«Por tanto, el texto de la ordenanza incluirá que las personas puedan acceder acompañados de sus mascotas debidamente atados en correas o incluso en transportín para facilitar las actividades cotidianas de los ciudadanos», ha explicado.

Para Caballero, València «aspira a ser una ciudad referente en el cuidado de los animales». Por ello, ha señalado que han encargado un estudio de la convivencia urbano-animal, cuyo objetivo es «recoger las ideas y propuestas para propiciar una ciudad pet friendly, donde la convivencia con las mascotas no sea un problema, sino un valor añadido».

«Las conclusiones que se recojan de ese estudio también nos ayudarán a enriquecer y actualizar la ordenanza municipal de Bienestar Animal, con el objetivo de garantizar la tenencia responsable de los animales y una convivencia respetuosa con aquellos que tienen mascotas y quienes no», ha resaltado.

Asimismo, el concejal ha asegurado que una buena convivencia «requiere dos pilares fundamentales: bienestar animal y respeto vecinal». «Siempre hay que pensar en el bienestar de los animales, pero también en la convivencia y en el respeto de los vecinos y vecinas», ha sostenido.

Igualmente, ha defendido que, cuando se invierte en los animales, se invierte también en el ser humano, «en un concepto universal único de salud, el denominado One Health». «Estamos invirtiendo, asimismo, en la convivencia, en la salud pública y, en definitiva, en el bienestar de todos en una ciudad que pretende ser una ciudad referente en el cuidado de los animales», ha argumentado.

Programa de actividades

Durante su participación en las actividades por el Día Mundial de los Animales, Caballero ha puesto en valor que este año se ha dado un salto cualitativo «al ampliar a todo el mes de octubre las actividades conmemorativas con charlas y actividades formativas».

El edil ha participado en la marcha a pie con la que ha arrancado la jornada, que también incluye charlas y talleres infantiles organizados por la Universidad Católica de Valencia. El objetivo es promover el respeto, cuidado y protección de los animales y que finalizará con un concierto con piezas exclusivas para los animales.

«El objetivo de las políticas de Bienestar animal es contribuir a promover entre la ciudadanía la cultura del respeto y el bienestar hacia los animales de compañía, sensibilizar a la población de las necesidades físicas, emocionales y sociales de los animales de compañía e impulsar el uso responsable de los espacios públicos compartidos entre personas y animales», ha enfatizado Caballero.

Este año, durante todo el mes de octubre el Ayuntamiento ha organizado una serie de charlas, abiertas al público, que impartirán especialistas de las Universidad Católica por diferentes barrios de la ciudad cada martes del mes. En concreto, el día 7 tendrá lugar en la Junta Municipal de Russafa; el 14, en la del Marítimo; el día 21, en el Centro Cívico Goerlich; y, concluirá el martes 28 en la Junta Municipal de Abastos.

Además, el sábado 18 de octubre, el tramo IX del Jardín del Túria, acogerá la Feria Solidaria de los Animales, en la que está prevista la participación de más de 60 entidades protectoras. El programa de la jornada incluye talleres infantiles, una exhibición de la unidad canina de Bomberos, spa para mascotas, y desfiles para promover la adopción de animales.