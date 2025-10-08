Qué hacer en Valencia el jueves 9 de octubre, festivo: actos suspendidos y centros comerciales abiertos

Valencia vive este jueves un 9 de octubre atípico al tener que suspenderse multitud deactos programadoscon motivo del Día de la Comunidad Valenciana, una fecha que conmemora la entrada triunfal del Rey Jaume I y celebra el nacimiento del pueblo valenciano.

La alerta naranja por lluvias activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Valencia ha obligado a cancelar, entre otros, la tradicional procesión cívica con la Senyera que recorre el centro de la ciudad y la mascletà con la que culmina el desfile en la plaza del Ayuntamiento.

Sigue en pie el Concierto de la Orquesta de Valencia con motivo del 9 de octubre que se celebrará en el Palau de les Arts a las 19 horas.

Del mismo modo, la XXI Entrada de Moros y Cristianos de Valencia ha sido aplazada para el 26 de octubre ante la previsión de precipitaciones también por la tarde, según ha comunicado la Federación Valenciana de Moros y Cristianos.

Además, durante estos días tiene lugar el Mercado Medieval en el Jardín del Turia, entre el Puente de las Flores y el de la Exposición. También CaixaForum celebra el Día de la Comunidad Valenciana con entrada gratuita a la exposición «REcuerdos», un concierto y un taller familiar.

En cuanto a los centros comerciales, aunque cierran sus tiendas al ser no laborable, dan servicio de restauración y de ocio, como por ejemplo las salas de cine, que sí abrirán. Los grandes espacios que cierran sus establecimientos son Aqua Multiespacio, El Saler, Bonaire, Nuevo Centro, Gran Turia y MN4.