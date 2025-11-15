Suscribete a
La Sociedad de San Vicente de Paúl inaugura su Centro de Acompañamiento y Escucha en Alicante

Trabajará en el acompañamiento y escucha a personas en situación de soledad no deseada y duelo ambiguo con sesiones individuales y cita previa, más adelante también grupos de apoyo

La entidad cumple 20 años de compromiso con la infancia y las familias de la provincia

Personal de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Alicante
Personal de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Alicante ABC

ABC

Alicante

La Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) ha inaugurado su nuevo Centro de Acompañamiento y Escucha en Alicante, ubicado en la calle Elda número 44. El espacio está destinado a ofrecer apoyo emocional personalizado a personas que experimentan ... duelo, pérdida o soledad no deseada.

