À Punt retransmite en directo la final de la Supercopa del Valencia Basket femenino A partir de las 17 horas, el equipo de Rubén Burgos se enfrenta al Casademont Saragossa

El Valencia Basket empieza la temporada tan fuerte como finalizó la pasada. Las de Rubén Burgos se han vuelto a clasificar para la final de la Supercopa de España al imponerse al Perfumerías Avenida de Salamanca por 75 a 70 en un partido que dominó desde el principio.

En la pista del Palacio de los Deportes de Huesca, el conjunto naranja se ha ganado el derecho a defender el título conquistado las dos últimas temporadas.

Este atractivo duelo del Valencia Basket será retransmitido por À Punt este domingo, 28 de septiembre, a partir de las 17 horas, que le enfrentará de nuevo contra el Cassademont Zaragoza.

La narración correrá a cargo de Josep Carbonell a quien acompañará en los comentarios al excapitán y leyenda naranja, Nacho Rodilla.