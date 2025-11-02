A prisión la conductora del accidente mortal de Gandía que había bebido y tomado drogas

El juzgado de Instrucción número 1 de Gandia, en funciones de guardia, ha acordado este domingo la prisión provisional, comunicada y sin fianza para la detenida el pasado jueves después de que el coche que conducía cayera al agua, a unos 20 metros ... de profundidad, en el Puerto de Gandia (Valencia) y muriera la mujer que viajaba como copiloto.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), queda investigada en una causa abierta por un delito de homicidio por imprudencia y los delitos de conducción temeraria, sin el permiso correspondiente y bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

La conductora, que logró salir y resultó ilesa, fue detenida tras el incidente, ya que supuestamente circulaba bajo la influencia del alcohol y las drogas.

El suceso se produjo el pasado jueves, sobre las 20.00 horas, cuando un vehículo ocupado por dos mujeres, de nacionalidad extranjera, cayó al agua del Puerto de Gandia.