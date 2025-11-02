Suscribete a
A prisión la conductora del accidente mortal de Gandía que había bebido y tomado drogas

El coche cayó al mar en el puerto y pereció una acompañante, por lo que el caso se investiga como posible homicidio por imprudencia

Una grúa saca el coche del accidente mortal del agua en el puerto de Gandía
Una grúa saca el coche del accidente mortal del agua en el puerto de Gandía

ABC

Valencia

El juzgado de Instrucción número 1 de Gandia, en funciones de guardia, ha acordado este domingo la prisión provisional, comunicada y sin fianza para la detenida el pasado jueves después de que el coche que conducía cayera al agua, a unos 20 metros ... de profundidad, en el Puerto de Gandia (Valencia) y muriera la mujer que viajaba como copiloto.

