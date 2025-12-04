Suscribete a
Los primeros frentes abiertos de Llorca: una cita con Sánchez por la dana, cambios en À Punt y relevo en el PP valenciano

La Generalitat busca reforzar la coordinación entre instituciones en la recuperación de la zona afectada por la barrancada y asume la dificultad de sacar adelante unos presupuestos en 2026

Las tres nuevas caras del Gobierno valenciano de Pérez Llorca

Juanfran Pérez Llorca, este miércoles, en el Palau de la Generalitat EP
Toni Jiménez

Valencia

El nuevo Gobierno valenciano celebra este jueves su primera reunión tras la toma de posesión de los consellers nombrados por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con algunos asuntos ya sobre la mesa. La reconstrucción tras la catastrófica dana que arrasó gran ... parte de la provincia de Valencia, con 230 muertos, es el principal de ellos.

