Los primeros frentes abiertos de Llorca: una cita con Sánchez por la dana, cambios en À Punt y relevo en el PP valenciano

El nuevo Gobierno valenciano celebra este jueves su primera reunión tras la toma de posesión de los consellers nombrados por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con algunos asuntos ya sobre la mesa. La reconstrucción tras la catastrófica dana que arrasó gran ... parte de la provincia de Valencia, con 230 muertos, es el principal de ellos.

«Quiero que haya un mando claro y una coordinación real y reforzar la recuperación con los ayuntamientos, los sectores afectados y también con el Gobierno», aseveró Llorca en su primera comparecencia en el Palau, en la que anunció el nombramiento de Raúl Mérida como comisionado para la recuperación. También de otros, pero sobre todo de este asunto, quiere hablar con el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, por lo que solicitará en breve una reunión con él, según fuentes de la Generalitat.

Pese a que su antecesor, Carlos Mazón, remitió dos cartas -sin respuesta- a Sánchez reclamándole ese encuentro y el jefe del Gobierno ha viajado a Valencia en varias ocasiones este último año, la cita entre los dos presidentes nunca se produjo. El Ejecutivo central tampoco ha accedido a constituir una comisión mixta para coordinar las labores en la zona cero, pese a que sí lo hizo con la catástrofe del volcán de La Palma.

No es el único frente abierto. De hecho, este es consecuencia de sus nombramientos. La salida de Vicente Ordaz de la presidencia del Consejo de Administración de À Punt, para convertirse en secretario autonómico de Comunicación de la Generalitat, servirá a Llorca para plantear al PSPV-PSOE y Compromís la posibilidad de que formen parte del órgano que dirige la radiotelevisión pública valenciana.

Las dos fuerzas de izquierda no tienen representación en el mismo porque decidieron no presentar candidatos a finales del año pasado. El PP y Vox se repartieron seis de los siete consejeros que eligen las Cortes por mayoría absoluta en segunda votación. El que resta lo nombra la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y pertenece a Ens Uneix.

El nuevo presidente autonómico también quiere negociar con los socialistas para desbloquear la renovación de los órganos estatutarios con los mandatos caducados. Es la condición que pondrá sobre la mesa para que puedan recuperar el puesto que perdieron en la Mesa de Les Corts cuando cesó Gabriela Bravo, que ejercía como vicepresidenta segunda.

En paralelo, desde el Palau reconocen que será difícil aprobar los presupuestos de 2026 por el calendario electoral que se despliega en distintos territorios. Las cuentas autonómicas de 2025 -que se van a prorrogar- se aprobaron a finales de mayo. Además, con la maquinaria del Consell en marcha, cobra interés también el aspecto orgánico. Se prevé que antes de Navidad Juanfran Pérez Llorca, hasta ahora secretario general, releve a Carlos Mazón también en la presidencia del PP de la Comunidad Valenciana.

No se dará ningún paso sin contar con Génova, que no tiene intención de activar el congreso regional hasta que se acerquen las elecciones autonómicas de 2027 y haya que ungir a un candidato. Ese debate ya se abordará, indican fuentes de la dirección nacional del PP. El partido, a día de hoy, está unido y Llorca tiene el encargo de gestionar, pisar la calle y relanzar la formación tras la crisis institucional.