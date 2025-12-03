Morata cree que Llorca marca «un cambio de tendencia» con mayor colaboración y pide retomar el diálogo con el Gobierno

El presidente de Cámara Valencia y del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata, ha defendido que las distintas administraciones y las empresas tienen que «seguir colaborando» en la reconstrucción tras la dana y cree que el nuevo ... presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, aportará «estabilidad» y supondrá «un cambio de tendencia» en la que espera que «esa colaboración se vaya a dar con mayor profundidad».

Además, ha pedido al nuevo Consell «retomar el diálogo con el Gobierno central», porque ha defendido que «tenemos que volver a estar unidos todos» y «conseguir ponerle tranquilidad a la situación».

Morata ha protagonizado este miércoles un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Mediterránea, presentado por el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y al que han asistido, entre otras autoridades, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; el vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el presidente de la CEV, Vicente Lafuente.

Durante el encuentro, preguntado por si cree que con el nuevo presidente de la Generalitat se podrá «pasar página» o si considera que deberían haberse convocado elecciones tras la dimisión de Carlos Mazón, Morata ha manifestado, en primer lugar, su «respeto a todos los afectados por la dana».

A renglón seguido, ha añadido que «hay que seguir con la reconstrucción por parte de todos, del gobierno central, del gobierno autonómico, de los ayuntamientos y las propias empresas» porque «la sociedad valenciana tiene que seguir hacia adelante».

«En breve plazo, mucho más corto de los que nos creemos, esto va a cambiar. Vamos a ir hacia adelante y vamos a tener un proyecto real», ha afirmado. Así, ha señalado que no depende de los empresarios decidir una convocatoria electoral. «Pero sí que creo que va a haber un cambio de tendencia y espero que esa colaboración se va a dar con mayor profundidad, porque a todos nos interesa», ha agregado.

Sobre sus peticiones al nuevo Consell, Morata ha manifestado primero que le desea «todos los triunfos», porque serán «triunfos de la sociedad», y ha agregado que lo que los empresarios quieren es «estabilidad» y «cercanía» con las empresas.

«En estos momentos la sociedad valenciana tiene que volver a coser. Tenemos que volver a estar unidos todos. No podemos comer con nuestras familias y estar todos enfadados. Necesitamos volver a un consenso general como sociedad», ha defendido.

Morata ve al nuevo 'president' «con ese talante». «Yo creo que esa estabilidad para gobernar la va a poner», ha comentado. También ha defendido que «hay que volver a retomar el diálogo entre las otras administraciones, con el gobierno de España. Hay que conseguir ponerle tranquilidad a la situación».