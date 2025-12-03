Suscribete a
ABC Premium

Morata cree que Llorca marca «un cambio de tendencia» con mayor colaboración y pide retomar el diálogo con el Gobierno

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia defiende que todas las administraciones «deben estar unidas» para conseguir «ponerle tranquilidad a la situación»

Pérez Llorca pide perdón a las víctimas de la dana en nombre de la Generalitat para cerrar la era de Mazón

Imagen del presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata
Imagen del presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de Cámara Valencia y del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata, ha defendido que las distintas administraciones y las empresas tienen que «seguir colaborando» en la reconstrucción tras la dana y cree que el nuevo ... presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, aportará «estabilidad» y supondrá «un cambio de tendencia» en la que espera que «esa colaboración se vaya a dar con mayor profundidad».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app