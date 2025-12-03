Pérez Llorca apuesta por un gobierno continuista con un nuevo vicepresidente y cambios en Educación y Servicios Sociales

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles la composición de su gobierno, continuista con el anterior pero con cambios en las competencias de sus consellers y la creación de un nuevo departamento, la Conselleria de Presidencia, con Pepe ... Díez Climent-hasta ahora director general de Proyectos Estratégicos- al frente. Será, además, vicepresidente segundo y secretario del Consell.

Susana Camarero deja la portavocía del Consell, que recae en Miguel Barrachina, y sigue como vicepresidenta primera, pero como titular de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad. Crea la figura de comisionado para la recuperación, que asume Raúl Mérida, hasta ahora secretario autonómico de Medio Ambiente. Ruth Merino sale del Ejecutivo autonómico.

Elena Albalat será consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia y María del Carme Ortí Ferré, consellera de Educación, Cultura y Universidades. Siguen en su cargo Vicente Martínez Mus, que será vicepresidente tercero (Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio); José Antonio Rovira, que pasa de Educación a Hacienda, Economía y Administración Publica; Marciano Gómez (Sanidad); Juan Carlos Valderrama (Emergencias); Miguel Barrachina (Agricultura, Agua, Ramaderia y Pesca) y Marian Cano (Innovación, Industria, Comercio y Turismo)

La toma de posesión se celebrará este jueves. Se trata de la cuarta remodelación en el Ejecutivo regional desde las elecciones de 2023.

[Noticia en elaboración]