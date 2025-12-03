Suscribete a
Pérez Llorca apuesta por un gobierno continuista con un nuevo vicepresidente y cambios en Educación y Servicios Sociales

Susana Camarero deja la portavocía, que recae en Miguel Barrachina, y sólo Ruth Merino abandona el Ejecutivo autonómico

Juanfran Pérez Llorca
Juanfran Pérez Llorca AFP
Toni Jiménez

Valencia

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles la composición de su gobierno, continuista con el anterior pero con cambios en las competencias de sus consellers y la creación de un nuevo departamento, la Conselleria de Presidencia, con Pepe ... Díez Climent-hasta ahora director general de Proyectos Estratégicos- al frente. Será, además, vicepresidente segundo y secretario del Consell.

