Las tres nuevas caras del Gobierno valenciano de Pérez Llorca

Pepe Díez (Presidencia), María del Carmen Ortí (Educación) y Elena Albalat (Servicios Sociales) asumen áreas en las que ya cuentan con experiencia de gestión

Pérez Llorca apuesta por un gobierno continuista con un nuevo vicepresidente y cambios en Educación y Servicios Sociales

Pepe Díez, María del Carmen Ortí y Elena Albalat
Pepe Díez, María del Carmen Ortí y Elena Albalat ABC
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha sumado tres nuevos nombres a su nuevo Gobierno, Pepe Díez, Elena Albalet y María del Carmen Ortí, que asumen desde este jueves áreas clave en un Ejecutivo autonómico que, pese a reorganizarse competencias, ... mantiene a ocho de los nueve miembros nombrados durante por Carlos Mazón.

