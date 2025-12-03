Las tres nuevas caras del Gobierno valenciano de Pérez Llorca

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha sumado tres nuevos nombres a su nuevo Gobierno, Pepe Díez, Elena Albalet y María del Carmen Ortí, que asumen desde este jueves áreas clave en un Ejecutivo autonómico que, pese a reorganizarse competencias, ... mantiene a ocho de los nueve miembros nombrados durante por Carlos Mazón.

Díez asciende en el organigrama del Consell, donde hasta ahora ejercía como director general de Proyectos Estratégicos en el área de Presidencia, para convertirse en vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, un departamento de nueva creación. Se trata de un habitual del segundo escalón, que ahora pasa a la primera línea.

Licenciado en Derecho, es abogado de la Generalitat y ha ejercido en departamentos jurídicos de empresas privadas como Pavasal e instituciones públicas como el Palau de Les Arts. No es ajeno a la política. Fue jefe de gabinete de la Conselleria de Infraestructuras, entre 2007 y 2012, con Mario Flores e Isabel Bonig, en las etapas de Francisco Camps y Alberto Fabra al frente del Ejecutivo regional. Además, su padre, el fiscal José Díez Cuquerella, y es un histórico del PP valenciano: fue diputado de Les Corts y presidente de la Diputación durante un breve periodo.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades estará dirigida por María del Carmen Ortí, un perfil más técnico. Ortí -hermana del ex alcalde de Xirivella, Enrique Ortí- es diplomada en Ciencias de la Educación y licenciada en Psicopedagogía, así como funcionaria de carrera del cuerpo de Inspección de Educación de la Generalitat. Desde mayo dirigía la Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia y antes había desempeñado el cargo de subdirectora general de Planificación Educativa y Centros Privados y Concertados en la Conselleria de Educación que ahora lidera.

Al Gobierno autonómico de Pérez Llorca se suma también Elena Albalat como consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Tiene experiencia política como concejal en el Ayuntamiento de Onda entre 2011 y 2023, cuando se incorporó al Ejecutivo de Mazón como directora general. En la remodelación realizada tras la salida de Vox del Consell, ascendió como secretaria autonómica de Sistema Sociosanitario, puesto en el que se ha mantenido hasta ahora.

Con formación en Publicidad y Relaciones Públicas, Albalat es vicesecretaría de Acción Social en el PP de Castellón y una persona de la máxima confianza de la cúpula del partido en la provincia.