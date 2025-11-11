Suscribete a
Escucha las noticias de este martes 11 de octubre

La nueva ley valenciana de suelo desbloqueará planes urbanísticos para tener vivienda asequible

Las líneas clave de la normativa apuntan a simplificar trámites y favorecer la rehabilitación integral de edificios para abrir el mercado

Lanzan una app con el aparcamiento disponible en Alicante y los flujos de tráfico o el transporte público

Un edificio en rehabilitación de la ciudad de Alicante
Un edificio en rehabilitación de la ciudad de Alicante JUAN CARLOS SOLER
José Luis Fernández

Alicante

La nueva ley autonómica de suelo en la Comunidad Valenciana se ha diseñado para «desbloquear planes estancados» del urbanismo con el fin de generar viviendaasequible y, de esta manera, paliar un problema acuciante para la población.

Otra de las ... líneas clave de esta normativa apunta a favorecer la rehabilitación integral, en especial, en barrios degradados, igualmente con el fin de abrir el mercado inmobiliario con más oferta de alojamiento para las familias.

