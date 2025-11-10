Suscribete a
Localizan con vida al francés Selim Khouani en Algemesí (Valencia) tras siete meses de búsqueda

Una discusión en plena calle permitió identificar al ciudadano desaparecido en Alzira el pasado mes de abril

El hombre, que supuestamente padece un trastorno mental, permanece ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de la Ribera

Imagen de Selim Khouani
Imagen de Selim Khouani
Alba Pérez Espada

Alba Pérez Espada

Valencia

Tras más de medio año de búsqueda e incógnitas, la Policía Nacional ha encontrado con vida en la localidad valenciana de Algemesí a Selim Khouani, un hombre francés de 42 años a quien se le perdió la pista el pasado mes de ... abril en Alzira, cuando su familia interpuso una denuncia por su desaparición.

