Localizan con vida al francés Selim Khouani en Algemesí (Valencia) tras siete meses de búsqueda

Tras más de medio año de búsqueda e incógnitas, la Policía Nacional ha encontrado con vida en la localidad valenciana de Algemesí a Selim Khouani, un hombre francés de 42 años a quien se le perdió la pista el pasado mes de ... abril en Alzira, cuando su familia interpuso una denuncia por su desaparición.

Según indican fuentes policiales, el hombre fue localizado el pasado 26 de octubre a raíz de una intervención rutinaria de seguridad ciudadana, a causa de una discusión entre dos personas en plena calle del municipio de Algemesí.

Al parecer, los agentes no pudieron identificar a uno de los hombres implicados en la pelea, por lo que fue trasladado a dependencias policiales para su identificación. Una vez en comisaría, los policías comprobaron que se trataba de un hombre de nacionalidad francesa cuya desaparición había sido denunciada en Alzira.

Tras confirmar su identidad, la policía avisó a los familiares del desaparecido y procedió a trasladarlo al Hospital Universitario de la Ribera, donde permanece ingresado en la unidad de psiquiatría, según ha informado Las Provincias.

Cabe recordar que la asociación francesa de personas desaparecidas, que alertó de su desaparición, ya advertía de que se trataba de un hombre «psicológicamente frágil» y «muy solitario», lo que apuntaba a que podría padecer algún tipo de trastorno mental.

La misma asociación, publicó su fotografía y un comunicado sobre su desaparición, con fecha de 4 de abril. A través de la publicación se facilitaban datos de Selim como sus rasgos físicos y tatuajes.

Por el momento se desconoce qué ha hecho durante todo este tiempo ni de qué manera ha logrado sobrevivir desde su desaparición.