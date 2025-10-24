Suscribete a
Tiran por el balcón a una mujer tras ser amenazada con una espada y traicionada por un amigo en Valencia

La Guardia Civil ha detenido a lo dos hombres que se encontraban con la víctima y uno de ellos ha entrado en prisión por soltarle las manos de la barandilla

Imagen de archivo de una ambulancia y un coche de la Guardia Civil
Imagen de archivo de una ambulancia y un coche de la Guardia Civil JUAN CARLOS SOLER
David Maroto

Valencia

La Guardia Civil ha detenido a dos personas (una de ellas ha ingresado en prisión) por tentativa de homicidio y omisión del deber de socorro en la localidad valenciana de L'Alcudia. Uno de los arrestados amenazó a una mujer con una espada ... y esta trató de huir de la casa por el balcón. El que era su amigo le soltó los dedos de la barandilla mientras se encontraba colgando de ella a más de cinco metros de altura.

