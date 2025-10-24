Tiran por el balcón a una mujer tras ser amenazada con una espada y traicionada por un amigo en Valencia

La Guardia Civil ha detenido a dos personas (una de ellas ha ingresado en prisión) por tentativa de homicidio y omisión del deber de socorro en la localidad valenciana de L'Alcudia. Uno de los arrestados amenazó a una mujer con una espada ... y esta trató de huir de la casa por el balcón. El que era su amigo le soltó los dedos de la barandilla mientras se encontraba colgando de ella a más de cinco metros de altura.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de octubre, cuando se encargó a los agentes la investigación de la caída, sobre las 05:00 de la mañana, de una mujer desde un balcón a más de cinco metros de altura en el citado municipio valenciano. Debido al impacto y el alcance de las lesiones, la víctima fue trasladada a un centro médico donde permaneció varios días.

En un primer momento, los investigadores pudieron dar con varios testigos que confirmaron detalles cruciales para las pesquisas. Posteriormente, cuando mejoró el estado de salud de la víctima, pudieron tomarle declaración, aclarando los extremos necesarios.

MÁS INFORMACIÓN Horario y recorrido de la manifestación en Valencia por la dana y contra Mazón el sábado 25 de octubre

Los agentes pudieron saber que la víctima acudió a ese domicilio acompañada de su amigo para visitar a una tercera persona. A lo largo de la noche, se produjo una fuerte discusión entre los tres. Cuando la mujer quiso abandonar el domicilio, el propietario de la vivienda le amenazó con una espada.

Ante el miedo de ser agredida con el arma, trató de huir por el balcón y quedó agarrada a la barandilla. Su amigo se aproximó a ella y le soltó las manos para provocar su caída desde más de cinco metros de altura mientras el otro hombre ignoraba las peticiones de socorro.

Por estos hechos, se detuvo a esos dos hombres, de 55 y 56 años de edad, a los que se les imputó un delito de homicidio en grado de tentativa y uno de omisión del deber de socorro. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del homicida.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de Almussafes. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción en el Tribunal de Instancia, Plaza 2 de Carlet.