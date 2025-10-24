Horario y recorrido de la manifestación en Valencia por la dana y contra Mazón el sábado 25 de octubre

Una nueva manifestación recorre el centro de Valencia este sábado 25 de octubre, para volver a reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana, que el pasado 29 de octubre de 2024 dejó 229 víctimas ... mortales.

La marcha, convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto a las asociaciones de víctimas de la dana, los comités locales de emergencia y reconstrucción (CLER) y el Acord Social Valencià, tendrá de nuevo como lema 'Mazón dimisión' y provocará cortes de tráfico y desvíos de las líneas de la EMT.

La manifestación comenzará su recorrido en la plaza de San Agustín a las 18.00 horas y recorrerá las calles Xàtiva, Colón, Palau de Justícia, Alfons el Magnànim, calle la Paz, plaza de la Reina y las calles Brodadors y Micalet, para acabar en la plaza de la Virgen.

MÁS INFORMACIÓN

Por otro lado, el mismo sábado 25 por la mañana, a las 11.30 horas en el Teatro Olympia, homenajearán a las víctimas mortales, en un acto convocado por las otras asociaciones de víctimas. En cuanto al día 29, las asociaciones acompañarán a los familiares de víctimas que acudan al funeral de Estado.

Por su parte, el Acord Social Valencià ha convocado el 29 de octubre por la mañana una concentración en la plaza de la Virgen para homenajear a los fallecidos, a la que han invitado a las asociaciones de víctimas y convocado a la ciudadanía. Por la tarde, habrá una marcha silenciosa, con palmas y antorchas, en poblaciones afectadas, que saldrá de Albal a las 18.00 y de Sedaví a las 19.00 horas, para juntarse en Benetússer.