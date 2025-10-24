Suscribete a
ABC Premium

Horario y recorrido de la manifestación en Valencia por la dana y contra Mazón el sábado 25 de octubre

La marcha recorrerá las calles del centro de la ciudad desde las 18.00 horas

Medio Maratón de Valencia 2025: recorrido y cómo llegar en transporte público

Imagen de archivo de una manifestación en Valencia por la gestión de la dana
Imagen de archivo de una manifestación en Valencia por la gestión de la dana REUTERS

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una nueva manifestación recorre el centro de Valencia este sábado 25 de octubre, para volver a reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana, que el pasado 29 de octubre de 2024 dejó 229 víctimas ... mortales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app