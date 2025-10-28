Suscribete a
Luca, el niño que sobrevivió a la dana en el vientre de su madre

Raquel Tarazona, entonces embarazada de siete meses, se aferró a la verja del ambulatorio de Catarroja para no ser arrastrada por el agua hasta que fue rescatada

Raquel Tarazona, junto a su hijo Luca en Catarroja
Raquel Tarazona, junto a su hijo Luca en Catarroja MIKEL PONCE
David Maroto

David Maroto

Valencia

Un año después de la trágica dana del 29 de octubre, la perspectiva cambia. Los sentimientos de los que sufrieron la histórica barrancada no son los mismos. Entre el desconcierto y el terror de las primeras horas y el temor que se respira en Valencia ... a que la lluvia pueda provocar algo similar en el futuro, se conjugan emociones de diversa naturaleza, algunas incluso contradictorias. Raquel Tarazona, embarazada entonces, pensó que aquella tarde iba a morir arrastrada y ahogada en plena calle. Se subió a la verja del ambulatorio de Catarroja mientras el tsunami marrón arrollaba coches y contenedores a su paso y, tras media hora, sintió «que se iba». Pero no. Quien crecía dentro de ella le dio las fuerzas necesarias para salvarse del caos y tres meses después, justamente el 29 de enero, nació para darle un nuevo sentido. Con el pequeño Luca, el latido que la sostuvo, llegó por fin la esperanza.

