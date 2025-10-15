Suscribete a
Ábalos se acoge a su derecho a no declarar ante el Supremo y Anticorrupción no pide prisión provisional

Un ladrón se queda a dormir en la casa que asaltó: le atribuyen una decena de robos en Valencia y Alicante

El presunto autor fue identificado gracias a las huellas que dejó en la vivienda donde pernoctó tras cometer el robo

La Guardia Civil investiga además a tres personas por colaborar en la venta de vehículos sustraídos y por suplantar la identidad de los propietarios

Detienen al conductor de un atropello mortal de un joven tras una disputa en Castellón

Sigue en directo la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso Koldo

Imagen de archivo de una agente de la Guardia Civil
Imagen de archivo de una agente de la Guardia Civil JUAN CARLOS SOLER

ABC

Valencia

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investigado a otras tres por la comisión de múltiples robos en localidades de Bocairent y Ontinyent, en la provincia de Valencia, y de Banyeres de Mariola y Alfafara, en Alicante, según ha informado el ... Instituto Armado en un comunicado.

