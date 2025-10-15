Un ladrón se queda a dormir en la casa que asaltó: le atribuyen una decena de robos en Valencia y Alicante

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investigado a otras tres por la comisión de múltiples robos en localidades de Bocairent y Ontinyent, en la provincia de Valencia, y de Banyeres de Mariola y Alfafara, en Alicante, según ha informado el ... Instituto Armado en un comunicado.

Desde el mes de mayo los agentes venían investigando robos con fuerza en casas habitadas y segundas residencias, así como sustracciones de vehículos en Bocairent y Ontinyent y Banyeres de Mariola y Alfafara. Los coches siempre estaban estacionados en el interior de las parcelas de las viviendas.

Los agentes a cargo de la investigación lograron comprobar que se trataba de un solo individuo que, en horario nocturno, transitaba campo a través para no ser detectado y forzaba ventanas y puertas de las viviendas para introducirse y sustraer toda clase de objetos. Los vehículos robados los ofrecía a terceros con el fin de conseguir un lucro económico.

Mediante el visionado de cámaras de seguridad, tomas de declaración e inspecciones técnico oculares donde se llegaron a aislar huellas del autor en una de las viviendas, en la que llegó incluso a pernoctar, los agentes consiguieron identificar al autor de los robos.

Además, investigan a tres personas más en las localidades de Gandía y Ontinyent, conocidos del autor, por ayudar y trasladar uno de los vehículos sustraídos a la periferia de Valencia y venderlo suplantando la identidad del propietario.

En el mes de septiembre los agentes se trasladaron al centro penitenciario de Picassent al objeto de informar a uno de los investigados de los hechos de los delitos que se le imputan, al estar este en prisión preventiva desde el mes de junio por otros hechos.

El detenido se trata de un hombre de 43 años y nacionalidad española. Los investigados son hombres de 31, 44 y 45 años y nacionalidad española. Se les atribuyen 10 robos con fuerza en las cosas, dos robos/hurto de uso de vehículo a motor, un delito de estafa y dos de usurpación de estado civil.

La Guardia Civil ha logrado recuperar dos de los vehículos robados y diversas herramientas, valorado en 27.000 euros. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Ontinyent. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ontinyent y Alcoy.