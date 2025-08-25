Suscribete a
Un jefe de Aemet en Valencia reconoce fallos en la gestión de la agencia durante la dana

José Ángel Núñez, responsable de Climatología, admite que no lo «hicieron muy bien» y que «no pueden estar satisfechos» con su trabajo en la tragedia que se saldó con 228 muertos

Imagen de archivo del jefe de Climatología de Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez
Imagen de archivo del jefe de Climatología de Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez
David Maroto

David Maroto

Valencia

El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, ha reconocido no estar satisfecho con el trabajo desempeñado por el organismo estatal de predicción durante la gestión de la catastrófica dana del 29 de ... octubre, y ha admitido diez meses después de la tragedia, en la que murieron 228 personas, que «no lo hicieron muy bien».

