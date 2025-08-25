Un jefe de Aemet en Valencia reconoce fallos en la gestión de la agencia durante la dana

El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, ha reconocido no estar satisfecho con el trabajo desempeñado por el organismo estatal de predicción durante la gestión de la catastrófica dana del 29 de ... octubre, y ha admitido diez meses después de la tragedia, en la que murieron 228 personas, que «no lo hicieron muy bien».

En estos términos se ha pronunciado durante una entrevista en el programa 'Les Notícies del Matí' de la radiotelevisión autonómica À Punt, donde ha argumentado que pese haber actuado con la máxima responsabilidad en aquel momento, siempre le quedará la sensación de haber podido hacerlo mejor. «No hay marcha atrás en el tiempo, aunque muchos pensáramos que hicimos lo que pudimos hacer en ese momento, pero siempre te queda el qué podía haber hecho más», ha lamentado.

El principal responsable de Aemet en la Comunidad Valenciana, que el pasado 2 de junio declaró como testigo ante la magistrada que instruye la causa en los juzgados, ha señalado que es «evidente» que el sistema de gestión de emergencias se ha visto «dañado» por el caso de la dana del 29-0. «Tampoco voy a decir que nosotros lo hemos hecho muy bien. En fin, hay que analizar el sistema en conjunto y la realidad es que hubo 228 muertos», ha apostillado.

Al respecto, ha enfatizado en que el principal objetivo dentro de los estatutos de Aemet pasa por proteger bienes y vidas y, en esta ocasión, hubo centenares de fallecidos. «Entonces no podemos estar satisfechos y por ello debemos conseguir poco a poco que los ciudadanos vayan recuperando la confianza en nuestro sistema, desde la meteorología hasta los técnicos de protección civil que durante décadas han funcionado excelentemente bien».

En sede judicial, hace casi tres meses, Núñez explicó que la gestión del riesgo se realiza en base al umbral o a la probabilidad de ocurrencia, por lo que «pensar que se puede gestionar el riesgo con cantidades exactas o con valores exactos es una fantasía». Algo por lo que le han interpelado durante la entrevista, a lo que ha profundizado sobre que «evidentemente» no sabía que iban a caer hasta 770 litros en Turís. «Ni en mis peores sueños me imaginé que iba a haber 220 muertos a causa de esa riada», ha confesado en los micrófonos de À Punt.

«No sabía lo que iba a ocurrir»

«Si hubiera sabido que iba a haber 220 muertos, lo he dicho algunas veces medio en broma, aunque no tiene ninguna gracia, lógicamente me hubiera subido el día 29 a las Torres de Serranos de Valencia gritando que todo el mundo se protegiera, pero yo eso no lo sabía. No sabía lo que iba a ocurrir», ha insistido Núñez.

Asimismo, admite haberse visto envuelto dentro del «fuego cruzado político» durante se sigue la instrucción judicial en los tribunales. Al respecto, ha aseverado «no estar acostumbrado» y que «sabía desde un primer momento que iban a intentar responsabilizar a los técnicos», algo que «no estaba dispuesto a asumir». «Con una catástrofe de esta naturaleza, la huella que deja es bastante profunda, pero espero que algún día deje de doler», ha subrayado.

En otro orden, preguntado por el análisis de los fallos de la Aemet y del resto de sistema de emergencias el día de la dana, Núñez ha apuntado a la excesiva confianza sobre la tecnología en detrimento del factor humano. «La tecnología ayuda en los sistemas automáticos y en los radares, por ejemplo, pero al fin y al cabo la decisión final depende todavía de las personas. Hay que ser conscientes de que todavía no estamos en una situación en la que podamos delegar todas las decisiones en los automatismos», ha comentado.