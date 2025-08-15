Jake Capper: «Debemos equilibrar la tecnología con el desarrollo de habilidades fundamentales de los alumnos»

Jake Capper dirige British School of Valencia desde 2024, cuando decidió trasladarse desde Reino Unido junto a su familia. Con una trayectoria consolidada en el ámbito educativo británico, reflexiona sobre su llegada a Valencia, el modelo educativo de BSV y el papel de la escuela en la formación de ciudadanos integrales.

–¿Quién es Jake Capper?

–Soy originario de Macclesfield, una ciudad británica conocida como la «ciudad de la seda». Estudié Educación Física en la Universidad de Leeds, donde también completé mi posgrado en Educación Secundaria. Empecé mi carrera profesional como profesor en York y, desde entonces, he asumido distintos roles de liderazgo, incluyendo la formación del profesorado, el cuidado pastoral y la dirección curricular. En 2014 fundé Pathfinder Teaching School, una de las escuelas de formación docente más exitosas del Reino Unido. En 2020, asumí la dirección de The Marvell College en Hull, desde donde me incorporé a British School of Valencia.

–¿Cómo y cuándo surge la oportunidad de venir a Valencia y por qué decide a trasladarse?

–La oportunidad surgió en el verano de 2023. Mi esposa y yo, junto con nuestros dos hijos, decidimos explorar posibilidades para vivir y trabajar en el extranjero, concretamente en España o Portugal. Al encontrar una vacante en uno de los colegios de Cognita en España, vi una gran oportunidad tanto por el prestigio de BSV como por la calidad de vida que ofrece Valencia. Presenté mi candidatura convencido de que el proyecto encajaba perfectamente con nuestras aspiraciones. La decisión no fue fácil, pero el reto profesional, junto con el deseo de integrarnos en una cultura vibrante y enriquecedora, nos impulsó a dar el paso.

–¿Cómo es British School of Valencia?

–Definiría BSV como una comunidad educativa dinámica, que combina los altos estándares del sistema británico con la calidez de la cultura española. Nuestro objetivo es formar personas seguras, con valores, resilientes y con una visión global. Apostamos por una educación integral, más allá de los logros académicos, que prepare a los estudiantes para desarrollarse personal y profesionalmente en un mundo en constante cambio. Queremos que cada alumno se sienta apoyado, motivado y desafiado dentro de un entorno inclusivo y estimulante.

–Hace sólo unos meses se inauguró el campus BSV Nexus. ¿Qué supone para BSV y para el Grupo Cognita en general?

–La inauguración de BSV Nexus ha sido un hito importante. Representa una ampliación significativa de nuestras instalaciones, específicamente pensadas para alumnos de 16 a 18 años. Es un espacio moderno, sostenible e innovador, diseñado para fomentar un aprendizaje más colaborativo y adaptado a las necesidades del futuro. También refuerza nuestro compromiso con la excelencia académica y el bienestar del alumnado. Para Cognita, Nexus simboliza nuestra apuesta continua por invertir en educación de calidad y consolidar nuestra presencia internacional desde Valencia.

–¿Cuáles son los valores por los que apuesta BSV? ¿Cómo se integran estos valores en una sociedad como la española y la valenciana?

–Los valores que promovemos en BSV son el respeto, la curiosidad, la responsabilidad y la motivación. Estos principios guían tanto nuestro currículo como la vida diaria en el colegio. En la sociedad española, y particularmente en Valencia, estos valores encajan de forma natural. La cercanía, el dinamismo y el fuerte sentido de comunidad que he encontrado aquí refuerzan estos principios y facilitan su integración. Todo esto nos permite formar alumnos académicamente preparados y emocionalmente equilibrados.

–¿Qué diferencias y qué similitudes encuentra entre el carácter mediterráneo y el de su país de origen a la hora de educar? ¿Qué cree que es lo que más valoran los españoles de una educación como la británica?

–En ambos países las familias desean que sus hijos estén seguros, sean felices y cumplan sus metas académicas y personales. La diferencia más clara es cultural. En España, la implicación familiar es muy visible: los niños vienen acompañados al colegio, se saludan con cariño… ese sentido de comunidad es muy fuerte. En cuanto a lo que valoran de la educación británica, destacaría nuestro currículo amplio y diverso, los métodos pedagógicos innovadores y la atención personalizada. Las familias buscan una formación integral, y eso es lo que ofrecemos en BSV.

–Aciones solidarias, medioambientales, musicales, etc. forman parte continuamente de sus actividades. ¿Por qué es esto importante?

–Es fundamental porque creemos en una educación integral. Las actividades solidarias enseñan empatía y compromiso social; las medioambientales fomentan la conciencia ecológica; y las musicales y artísticas desarrollan la creatividad y el trabajo en equipo. Todo esto ayuda a formar alumnos más completos y comprometidos con la sociedad. Además, aprender desde la experiencia práctica es un pilar del sistema educativo británico, y lo aplicamos con éxito en BSV.

–¿Qué supuso para el colegio la tragedia de la dana del 29 de octubre? ¿Cómo ha influido esto en el apoyo psicopedagógico prestado a los alumnos?

–Fue una situación muy dura y dolorosa. Aunque BSV no sufrió daños directos, varios alumnos y miembros del personal sí se vieron afectados. Por eso activamos un programa de apoyo psicopedagógico para atender las necesidades emocionales tanto de alumnos como de sus familias. También colaboramos con dos colegios, el CEIP Platero y Yo de Aldaia y con el CEIP Jaume I El Conqueridor de Catarroja, ambos sufrieron daños importantes por las inundaciones. Reunimos material escolar, ropa y alimentos, con ayuda también de otros colegios Cognita en España. Fue un ejemplo de solidaridad que nos unió como comunidad educativa.

–¿Cuáles crees que son nuestros retos como sociedad para educar y formar a las próximas generaciones?

–El principal reto es equilibrar el uso de la tecnología con el desarrollo de habilidades fundamentales. El reciente apagón que afectó a España y Portugal mostró nuestra dependencia digital. En BSV contamos con una política de uso de dispositivos que restringe el uso de móviles dentro del colegio, fomentando así la presencia y las relaciones interpersonales. Nuestro objetivo es preparar a los alumnos para el mundo real, dotándolos de herramientas para afrontar presiones y estrés, sin perder de vista los valores tradicionales.

–¿Qué le gusta de la cultura y forma de vivir valenciana?

–Sin duda, la vida al aire libre. Me encanta poder sentarme en una terraza, tomar un café y disfrutar del momento sin prisas. Valencia nos ha ofrecido un estilo de vida equilibrado, con parques, playas y un clima inmejorable. Mi familia y yo estamos plenamente integrados y, sinceramente, no tenemos intención de regresar al Reino Unido en un futuro próximo.