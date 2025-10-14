Suscribete a
El Gobierno no responde a la oferta de Ryanair de elevar un 40% el tráfico de pasajeros si rebaja tasas

La aerolínea pone el foco en la falta de demanda en los aeropuertos regionales tras suprimir dos millones de plazas y compara con destinos al alza como Alicante

La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, junto a los hoteleros de Alicante y la Comunidad Valenciana, y el director del Patronato Costa Blanca
La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, junto a los hoteleros de Alicante y la Comunidad Valenciana, y el director del Patronato Costa Blanca JUAN CARLOS SOLER
José Luis Fernández

Alicante

Ryanair ha puesto sobre la mesa una propuesta al Gobierno que calcula podría elevar un 40% del volumen de pasajeros en España, con una apuesta por este mercado con la apertura de cinco bases y aprovechando su aumento de ... flota en marcha con 300 aviones nuevos. Pero reclama una rebaja de tasas aeroportuarias y de momento no ha tenido respuesta.

