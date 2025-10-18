The Champions Burger en Torrent: horario, entradas y lista de hamburguesas

El mayor festival de hamburguesas del país 'The Champions Burger Smash Edition' aterriza en Torrent por primera vez durante 18 días, del 16 de octubre al 2 de noviembre, en el Parc Central. El certamen, que busca coronar la «Mejor smash burger de ... España», ya ha conquistado a cientos de miles de personas en sus anteriores paradas por toda España.

En esta edición, los chefs participantes deberán demostrar su talento dominando la técnica smash, ya que las hamburguesas presentadas en esta edición no son las tradicionales. La técnica smash —que consiste en presionar la carne sobre una plancha muy caliente— permite potenciar el sabor natural de la carne y crear una textura exterior crujiente y dorada. Este método, originario de Estados Unidos, se ha convertido en una auténtica tendencia mundial que está transformando la manera de disfrutar de una hamburguesa.

Los visitantes podrán degustar combinaciones sorprendentes y creativas, con ingredientes de alta calidad y una presentación cuidada hasta el mínimo detalle. Algunas de las propuestas incluyen panes brioche de colores, salsas ahumadas o de Pedro Ximénez, jamón ibérico dulce, mermelada de guanciale, mayonesa de pistacho o incluso yemas trufadas. Cada creación ha sido diseñada específicamente para participar en el campeonato y conquistar el paladar del público.

El sistema de votación es sencillo: los comensales prueban las hamburguesas, escanean el código QR que aparece en su ticket y puntúan su experiencia. Las tres hamburguesas con mayor puntuación serán las ganadoras locales y, al finalizar la ruta nacional, se elaborará un ranking con las 20 hamburgueserías más votadas, que competirán en la gran final por el título de la «Mejor smash burger de España».

22 restaurantes

En esta edición, 22 restaurantes compiten con sus propuestas gourmet. Siete de ellos son de la Comunidad Valenciana, entre los que destacan El Poble, Baool, Smash Hiro, Pizbur (del popular influencer Esttik), Delicious, El Tarantín Chiflado y Algo Diferente.

Además, fuera de concurso, se puede disfrutar de la presencia de nombres de gran prestigio como Gottan Grill, considerado el creador de la Mejor hamburguesa de España y de Europa 2024; Faakin Smash, el nuevo proyecto del youtuber Joe Burger; The Fitzgerald, una de las cadenas de hamburgueserías más reconocidas y originaria de Torrent; y Los Abetos, que presenta su Cremaet Creativo y su Cono Soft, dos propuestas innovadoras de postres con sello torrentino.

El festival cuenta también con food trucks especializados en acompañamientos y postres, como Ybarra Truck (patatas fritas), Cheeck's (pollo frito), Sandgüix (helados artesanos) y Tartas Domi, para los más golosos.

Accesos

Para facilitar el acceso al recinto, el Ayuntamiento de Torrent ha habilitado tres aparcamientos gratuitos: el parking subterráneo de la Ciudad del Deporte, el Aparcamiento 1, junto al cementerio, en el Camí Vell d'Albal y el Aparcamiento 2, junto a la rotonda que une las calles Londres y Múnich, en Parc Central.

Además, el festival ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad, instalando contenedores de reciclaje para vasos reutilizables y materiales plásticos, fomentando así la reducción de residuos.

Precio y horario

La entrada es gratuita, y el horario de apertura es de lunes a jueves de 18:00 a 00:00 horas y de viernes a domingo de 12:00 a 00:00 horas, con música ambiente, animación y un ambiente familiar que promete hacer las delicias de grandes y pequeños.

The Champions Burger Smash Edition se consolida como el mayor festival gastronómico del año en España, y su paso por Torrent promete convertirse en una de las citas más destacadas del calendario local, uniendo gastronomía, ocio y convivencia en un mismo espacio.

Lugar: Parc Central. Avinguda Rei Joan Carles I, 22. Torrent, Valencia

Fechas: Del 16 de octubre al 2 de noviembre

La parada número 13 de una ruta que recorre España

Torrent se convierte así en la decimotercera parada del circuito nacional Smash, que este año ha recorrido ciudades como Mallorca, Castellón, Granada, Jaén, Sevilla, Alicante, Badalona, Lleida, Mijas, Logroño y Salamanca, superando en cada destino todas las expectativas de asistencia y participación.

En la provincia de Valencia, el festival ya demostró su éxito el pasado verano en el Camp de Mestalla, donde reunió a más de 350.000 visitantes en 19 días, y en Gandía, con la ruta Off the Road, que superó los 120.000 asistentes. Ahora, Torrent toma el relevo con el objetivo de repetir —y superar— esas cifras.