El Gobierno de Llorca cesa al núcleo duro de Mazón y contacta con víctimas de la dana

Los once consellers del Gobierno valenciano que preside Juanfran Pérez Llorca han tomado posesión y se han reunido en pleno por primera vez este jueves para abordar los primeros ceses y nombramientos en el segundo escalón del organigrama de la Generalitat, que no sufrirá ... excesivos cambios.

Entre ellos, se ha cesado al jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, y al secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras, puestos de la máxima confianza del ex jefe del Ejecutivo regional. El tercero de los altos cargos con una estrecha relación con Mazón, Cayetano García, deja también el Palau, pero para convertirse en secretario autonómico de Economía. Pilar Tébar también ha sido cesada en Cultura, pero todavía no tiene relevo.

Este viernes se celebrará otro pleno del Consell para continuar con los nombramientos, con la previsión de establecer un total de 27 secretarías autonómicas, según ha anunciado el nuevo portavoz, Miguel Barrachina, en su primera comparecencia en este cargo.

En paralelo, el presidente ha contactado ya -como se comprometió a hacer- con las principales asociaciones de víctimas de la dana. Tras recibir la llamada de Llorca, la trasladaran a las asambleas de sus colectivos para tomar una decisión sobre la relación con la Generalitat.

«Es cierto que hay mejores formas. Yo creo que es fundamental que nos diga ese perdón en qué consiste a la cara y a los ojos. Y si hay arrepentimiento, de qué se arrepienten y en qué consiste», ha aseverado Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O.

«Necesitamos un gobierno que gestione»

En su discurso tras la toma de posesión de los consellers, Juanfran Pérez Llorca ha subrayado que «la primera responsabilidad de un gobierno es garantizar que la confianza pública nunca se resienta, tender puentes y estar más cerca», al tiempo que ha insistido en su intención de «dar un salto cualitativo» en el Consell, acelerar la reconstrucción tras la dana, alejarse de «debates estériles» y dar respuesta a las necesidades de los valencianos en materia de vivienda, «el gran reto que tenemos como sociedad».

«Todos ellos son conscientes del momento en el que nos encontramos y de dónde venimos», ha aseverado. «Necesitamos un gobierno que gestione, pero también que se consoliden importantes cambios en marcha en sanidad, educación, fiscalidad, vivienda, políticas sociales, familia y juventud. Porque somos conscientes de dónde venimos pero también tenemos muy claro dónde queremos ir», ha incidido. Para ello, ha sostenido, mantendrá «una colaboración estrecha con la sociedad civil».