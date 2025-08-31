Carmen Ninet se jubila en plena investigación por su falta de titulación

La subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), Carmen Ninet, ha anunciado en nota interna remitida a sus compañeros su decisión de jubilarse en pleno proceso de investigación en la Diputación de Valencia tras no haber acreditado la titulación ... necesaria para el puesto que todavía ocupa. El organismo provincial, conforme informó ABC, decidió hace un par de semanas amortizar su plaza y recolocarla en otra asignación «acorde a su formación», mientras trataba de averiguar si podría reducir también su sueldo.

No obstante, la mujer del excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel Batalla, quien también anunció su jubilación tras la apertura de una investigación de la Agencia Valenciana Antifraude por presentar un presunto título falso para promocionar hace décadas en la función pública, ha tomado la misma decisión que su marido y ha denunciado una campaña «orquestada» contra ambos.

En la nota interna, a la que ha tenido acceso ABC, Ninet anuncia su jubilación con fecha de este mismo 31 de agosto cerrando una trayectoria de más de cuatro décadas en la Diputación de Valencia. En la carta de despedida dirigida a sus compañeros, hace balance de su vida profesional, marcada por la gestión cultural y administrativa en diferentes áreas del ente provincial. «Más de cuarenta años de servicio público no pueden quedar ocultos tras un entramado de inexactitudes, tergiversaciones y silencios», subraya en su escrito, en referencia a la polémica sobre su falta de titulación para el cargo que ocupaba hasta ahora.

Ninet ingresó en la Diputación en 1980, donde comenzó asumiendo funciones de jefa de Administración en la Plaza de Toros de València. Posteriormente ocupó diversos cargos de responsabilidad: fue gerente del Teatro Principal, directora del Servicio de Asistencia y Recursos Culturales (SARC), jefa de sección en el Centre Cultural La Beneficència -nombrada por la entonces diputada del PP María Jesús Puchalt- y en el propio MuVIM, institución en la que culmina su carrera como subdirectora.

Reconoce que no acabó Derecho

Asimismo, reconoce que no acabó la carrera de Derecho, pero defiende que su clasificación en la Diputación como personal laboral fue equiparada al grupo A en el año 1986, «como sucedió con otros muchos compañeros, de lo que hace ya treinta y nueve años», alega. «Así consta en mi expediente laboral y certificado por el secretario de la corporación; documentos a los que nadie, por supuesto, ha hecho referencia», lamenta.

En su despedida, recuerda que durante todos esos años no se registró «ni una sola queja» sobre su gestión y agradece el respaldo de los equipos con los que ha trabajado: «Entre todos hemos hecho posible el MuVIM que hemos llegado a ser: un museo referente y diferente, y el más visitado de Valencia».

La jubilación de Ninet se produce tras semanas de informaciones críticas que, según ella, responden a una «estrategia orquestada» para cuestionar su trayectoria y la de su pareja. La todavía subdirectora defiende que su expediente laboral acredita «sin lugar a dudas» su condición y dedicación como empleada pública, con más de doscientos documentos oficiales entre decretos, certificados y nombramientos.

En su carta, denuncia lo que califica como un intento de «difundir basura y denigrar para alzarse como el 'salvador' o la 'salvadora' de una situación de descontrol absolutamente falsa». A pesar del contexto, Ninet concluye su despedida con un tono optimista y agradecido. «Seguiré siendo feliz, porque tengo vida, amor y aficiones suficientes para seguir siéndolo», afirma, dedicando palabras de reconocimiento a sus compañeros del MuVIM, al personal de seguridad, mantenimiento y limpieza, y a todos aquellos que han formado parte de su recorrido profesional.