Carmen Ninet se jubila en plena investigación por su falta de titulación

La subdirectora del MuVIM y mujer del excomisionado de la dana José María Ángel comunica la decisión a sus compañeros y alega una campaña «orquestada» contra ella y su marido

Carmen Ninet, en las Cortes Valencianas
David Maroto

David Maroto

Valencia

La subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), Carmen Ninet, ha anunciado en nota interna remitida a sus compañeros su decisión de jubilarse en pleno proceso de investigación en la Diputación de Valencia tras no haber acreditado la titulación ... necesaria para el puesto que todavía ocupa. El organismo provincial, conforme informó ABC, decidió hace un par de semanas amortizar su plaza y recolocarla en otra asignación «acorde a su formación», mientras trataba de averiguar si podría reducir también su sueldo.

