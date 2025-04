La Generalitat Valenciana inicia el desbloqueo de la cúpula del IVAM: una experta en derecho público será la nueva gerente

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat propondrá a la abogada Mª Luisa Ayuso González-Montagut como nueva gerente del Instituto Valenciano de Artes Contemporáneo (IVAM). Así lo ha decidido la comisión que ha valorado los proyectos presentados a un concurso público que se reactivó en enero tras quedar desierto a finales del año pasado.

Ahora, el Gobierno autonómico de PP y Vox deberá aprobar la propuesta para empezar a desbloquear la difícil coyuntura que vive el prestigioso museo. La plaza está vacante desde julio, cuando el Consell decidió no renovar el contrato a Sergi Pérez.

La institución, que celebra su 35 aniversario, no cuenta en la actualidad con ninguna de las dos figuras más relevantes en su cúpula bicéfala, tras la dimisión de la ya exdirectora Nuria Enguita a raíz de conocerse que donó terrenos a la fundación de un miembro del jurado que la eligió para el puesto. Un asunto que investiga la Fiscalía. La directora adjunta del IVAM, Sonia Martínez, ha tomado las riendas del centro de forma provisional, hasta que se convoque un nuevo concurso, mientras la programación sigue su curso.

En caso de ratificarse, el nombramiento de Ayuso tendrá una duración de cuatro años, prorrogables hasta otros cuatro, previo proceso de la evaluación de la gestión realizada durante la gerencia.

La secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Paula Añó, ha destacado que la comisión de valoración reunida este viernes ha considerado, tras analizar la documentación presentada por todos los candidatos y una vez valoradas las entrevistas realizadas, que Mª Luisa Ayuso es la candidatura «más adecuada para desempeñar estas funciones por sus dotes de liderazgo, comunicación y compromiso».

«Esta enorme profesionalidad y su conocimiento exhaustivo del derecho, especialmente del derecho público, está reconocido con el 'Best Lawyer of the year' en 2018 y 2020; y el 'Best Lawyer' en 2019, 2021, 2022 y 2023», ha apuntado. Asimismo, Año ha indicado que Ayuso se muestra como una persona «resolutiva, práctica y acostumbrada a trabajar bajo presión y con plazos ajustados».

Experta en derecho público

Licenciada en Derecho por la Universitat de València, Mª Luisa Ayuso es socia del despacho de abogados Ayuso Legal desde 2014, donde hasta el momento actual ha desempeñado su trabajo como experta en asesoramiento jurídico integral a entidades públicas y privadas, desde la óptica del derecho público, penal, mercantil y civil, especialmente dirigido al cumplimiento normativo.

En este sentido, cuenta con una amplia experiencia en la implantación de modelos de cumplimiento normativo y códigos éticos y de conducta, realizando también funciones de asesoramiento de los órganos de administración de distintas entidades, públicas y privadas, y de gestión de los canales de denuncias o cumplimiento ético.

Además, la participado en la implantación integral del Modelo de cumplimiento normativo del IVAM y en el seguimiento de su Comité de cumplimiento y la gestión del canal ético, realizando también labores de formación al personal en materia de cumplimiento normativo, contratación pública y conflictos de intereses.

Asimismo, ha participado en la redacción y elaboración del código ético del Institut Valencià de Conservació, Restaració i Innovación (IVCR+i), también dependiente de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte.

Ayuso forma parte también del turno de oficio desde 2017, ejerciendo sus funciones como abogada en las especialidades de contencioso-administrativo y derecho laboral.

Por otra parte, desde 2016 es delegada para la Comunidad Valenciana de la ONG de cooperación internacional y acción social CESAL, ejerciendo la coordinación y gestión técnica y económica de diferentes proyectos y programas de cooperación internacional financiados por la Generalitat.

Así, coordina equipos en esta materia en República Dominicana, Haití, El Salvador y Perú y también desarrolla la coordinación y seguimiento técnico y económico de proyectos de acción humanitaria de emergencia en Ucrania y con desplazados venezolanos en Perú.

También es responsable del proyecto de inserción socio-laboral en Valencia financiado por MITES e Iberdrola-Unicef para la integración de jóvenes desempleados.